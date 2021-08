¿Eres de teflón o de velcro frente al estrés? La respuesta importa

(CNN) -- Mientras luchamos un mes tras otro contra la pandemia, puede ser difícil mantener una actitud positiva con respecto al presente y el futuro.

Incluso en pandemia, la psiquiatra Samantha Boardman sugiere que el mejor enfoque podría ser desarrollar fuerza y positividad desde adentro. En su nuevo libro, "Everyday Vitality: Turning Stress into Strength", Boardman ofrece instrucciones paso a paso para aprovechar al máximo cada día.

CNN se reunió recientemente con Boardman para dialogar sobre estrategias que permitan incorporar más mindfulness (atención plena) en nuestras vidas diarias.

Esta conversación ha sido editada y compactada para brindar una mayor claridad a los lectores.

CNN: La pandemia nos obligó a examinar más de cerca la salud mental. ¿Por qué es esta una parte tan importante de quienes somos y como vivimos todos los días?

Dra. Samantha Boardman: En medio de todo el caos y la negatividad, el énfasis en la salud mental ciertamente es un giro positivo que hemos dado. Las celebridades se están abriendo (a hablar) sobre sus luchas. La gente está más versada y domina el lenguaje de la salud mental. Creo que las personas siguen siendo más comprensivas con respecto a la salud mental de los otros que con la suya. A esto se le llama la paradoja de Salomón. Aparentemente, el rey Salomón fue un gobernante sabio, pero su propia vida fue un desastre total.

Las personas aspiran a la perfección en sus vidas sociales y sus logros. No están dispuestos a perdonarse a sí mismos o contemplar nada menos que esos objetivos finales. Cualquier cosa menos que eso constituye un fracaso. Eso no conduce a una salud mental positiva. Tenemos margen para crecer y, con suerte, desarrollar una mayor comprensión sobre nuestra propia salud mental y ser más comprensivos con nuestros propios retos.

CNN: ¿Cómo empezamos a enfocarnos más en nuestra propia salud mental?

Boardman: Podemos dejar de rumiar. Rumiar es cuando están dándole vueltas a algo y no lo puedes dejar ir. No ayuda. Lo veo como masticar el bolo alimenticio o como una cinta en la parte inferior de la pantalla. Es pura inmersión en uno mismo, repasar lo mismo una y otra vez. Cuando te centras demasiado en las cosas pequeñas, no tienes perspectiva. Con perspectiva, a 9.000 metros, puedes reconstruir una situación y la ves con claridad.

Quizás necesitas programar una cita con un terapeuta. Quizás te sentirías mejor si salieras a caminar. Es importante interrumpir esos ciclos de rumia ya que pueden ser una puerta de entrada a la depresión y la ansiedad. Una estrategia cognitiva para hacer esto es preguntarte: "Si un amigo estuviera rumiando así, ¿qué le diría a esa persona en este momento?". Te sorprendería saber a dónde te lleva el proceso de preguntarte eso.

CNN: ¿Cómo y dónde entra la atención plena en la salud mental?

Boardman: Es importante comprender que la manera en la que percibimos el estrés es más importante que el estrés en sí mismo. Nuestra percepción sobre el estrés suele estar dictada por los recursos que creemos que tenemos disponibles. ¿Te sientes apoyado por los demás? ¿Sientes que la gente te respalda? Uno de los factores que más contribuye al bienestar son otras personas y sentirse conectados y amados, y sentirse parte de una red social. Incluso si no podemos ver a las personas en la vida real, ¿qué estamos haciendo para cultivar nuestras relaciones?

Otro gran antídoto para el estrés es ayudar a las personas, hacer algo que te haga sentir que estás agregando valor. Aquí podría ser algo simple, tal vez ayudar a tu vecino a comprar algo en el supermercado. Puedes conseguir estos pequeños estímulos de formas cotidianas. La verdad es que a menudo perdemos de vista el lado social del bienestar. Las otras personas importan en nuestras vidas.

CNN: ¿Qué hace sean más resilientes algunas personas que otras frente al estrés y el trauma colectivo?

Boardman: Algunas personas son más de teflón —los factores estresantes no se les adhieren— mientras que otras son más de velcro, los estresores permanecen adheridos a ellos. Los momentos estresantes tienen un impacto inmediato en nosotros. Nos molestan. Nuestra presión arterial sube. Los microestresores —estas cosas de todos los días—, estas irritaciones y molestias se acumulan con el tiempo.

A menudo reaccionamos a los microestresores de maneras que son contraproducentes. Yo los llamo estímulos impostores. Estoy estresada, entonces me digo a mí misma que necesito pedir un sándwich de huevo frito y queso o que tengo que cancelar planes con amigos. Estas decisiones se disfrazan como amortiguadores del estrés, pero amplifican lo agotados que nos sentimos.

CNN: Entonces, ¿qué debería pensar distinto la gente sobre cómo lidiar con microestresores?

Boardman: ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer? Me refiero a ellas como las tres C: conectarse con los demás, contribuir a algo más allá de uno mismo y sentirse desafiado de alguna manera (desafiado en inglés se dice 'challenged'). En el primer punto, ¿cómo te conectas con los otros de alguna manera? Si tienes algunas interacciones positivas con otros seres humanos en un día, te animará. En el segundo punto, ¿qué estás haciendo más allá de tu propio yo? ¿Cómo eres parte de algo más grande? En el último punto, ¿qué estás haciendo para sentirte desafiado de manera positiva?

Estas actividades crean una sensación de estímulo. Ayudan a construir una armadura a tu alrededor, de modo que cuando suceden estos pequeños factores estresantes es mucho menos probable que te irriten. Muhammad Ali dijo: "No son las montañas que hay que escalar lo que te gota, es la piedra en tu zapato". Eso es cierto. Es menos probable que te sientas afectado por las pequeñas cosas cuando estás decidido a agregar las tres C a su vida.

CNN: ¿Qué significa para ti la "vitalidad"?

Boardman: Para mí, la vitalidad es ese sentimiento positivo de sentirse vivo y de energía. Es el núcleo mismo del bienestar. Lo opuesto a la depresión no es la felicidad, es la vitalidad. Y la vitalidad proviene de nuestras acciones. Se trata de lo que estamos haciendo en nuestras vidas, es tanto física como psicológica. Y es diferente para cada persona en cada etapa de su vida. Es dinámico. Lo que te funcionó a los 20 puede que no te funcione a los 30 o 40, y tienes que ser consciente de eso y adaptarte. Una clave para la vitalidad es ser flexible, permitirte cambiar, permitir que otros cambien.

CNN: ¿Por qué es tan importante ser deliberado en la forma en la que uno aborda la atención plena y la resiliencia?

Boardman: Una de las estrategias de la psicología del comportamiento es facilitar los comportamientos que quieres lograr. Si quieres hacer ejercicio, por ejemplo, puede ser dejar tus zapatillas al lado de la puerta. Tengo una paciente que solo usa sujetador deportivo porque si no, no va al gimnasio.

Una de las experiencias que más desvitaliza es cuando nos sentimos como una planta rodante, cuando nos arrastran los deseos y necesidades de los demás, cuando no estamos siendo deliberados con respecto a lo que nos importa. Por esa razón ser deliberado es clave.

Les pido a los pacientes que escriban las cosas que más les importan. Luego les pido que piensen en cómo pasan su tiempo libre. Los desafío a encontrar la coincidencia, ese es el punto óptimo. Cuando puedas tener una mayor coincidencia entre lo que son tus valores y lo que son tus acciones, serás mucho más resistente y abordarás todo con una mayor sensación de vitalidad.

