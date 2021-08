"Vendrán por gente como yo y me matarán", dice la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en una ciudad de Afganistán

(CNN) -- La primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en una ciudad de Afganistán, Zarifa Ghafari, aseguró que está "esperando" a que los talibanes "vengan por gente como yo y me maten". Así lo afirmó en una entrevista al medio británico inews desde las afueras de Kabul.

La alcaldesa de Maidan Shahr, de 27 años, dijo a inews que ha recibido amenazas de muerte.

"Estoy sentada aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí o a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y con mi marido. Y vendrán por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y de todas formas, ¿a dónde podría ir?", dijo Ghafari a inews.

Los talibanes han declarado a la CNN que no tomarán represalias contra los enemigos políticos, incluidos los defensores de los derechos de las mujeres.

Bajo el duro gobierno fundamentalista de los talibanes en Afganistán de 1996 a 2001, se impedía a las mujeres asistir a la escuela o trabajar fuera de sus casas, se les obligaba a llevar la cabeza cubierta hasta los pies y se les prohibía viajar solas.

CNN se ha puesto en contacto con Ghafari para que haga sus comentarios.

