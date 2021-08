Demanda alega que Bob Dylan abusó sexualmente de una niña de 12 años en 1965

(CNN) -- Una demanda presentada en la ciudad de Nueva York afirma que el legendario cantautor Bob Dylan abusó sexualmente de una niña de 12 años en 1965, según documentos judiciales presentados el viernes.

La mujer, hoy de 68 años, identificada en la demanda como JC, alega que "durante un período de seis semanas" el cantante "se hizo amigo y estableció una conexión emocional" con ella y, finalmente, abusó sexualmente de ella varias veces entre abril y mayo de 1965 cuando ella tenía 12 años.

En una declaración a USA Today, un portavoz de Dylan dijo el lunes que "la afirmación de hace 56 años es falsa y será defendida enérgicamente". CNN se ha comunicado con dos publicistas que representan a Dylan para solicitar comentarios.

Los abogados de JC afirman que Dylan se hizo amigo de JC "para reducir sus inhibiciones con el objeto de abusar sexualmente de ella, lo que hizo, junto con el suministro de drogas, alcohol y amenazas de violencia física, dejándola con cicatrices emocionales y daños psicológicos hasta este día", dice la demanda.

La demanda afirma además que Dylan usó su condición de músico famoso al "preparar a JC para ganarse su confianza y controlarla" y alega que abusó sexualmente de ella "en ciertos momentos" en su apartamento del Hotel Chelsea en la ciudad de Nueva York.

Cuando CNN se comunicó con él, un abogado de JC se negó a decir cómo llegó ella a conocer a Dylan y no dio más detalles sobre la naturaleza de las denuncias de abuso sexual.

"La denuncia habla por sí sola. Comprobaremos todas las acusaciones en un tribunal de justicia", dijo el abogado Daniel Isaacs. "La denuncia se presentó después de mucha investigación y una minuciosa revisión y no hay duda de que ella estuvo con él en el Hotel Chelsea".

JC, que ahora reside en Greenwich, Connecticut, dijo en la demanda que ha sufrido y continúa sufriendo "angustia, humillación y vergüenza mental grave y severa, así como pérdidas económicas" y busca daños compensatorios y punitivos de Dylan.

La demanda se presentó un día antes de que expirara la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York el 14 de agosto de 2021. El abogado de JC le dijo a CNN que la demanda se presentó de conformidad con la ley y que le dio "oportunidad de buscar reparación".

Dylan, nacido como Robert Allen Zimmerman en Duluth, Minnesota, cumplió 80 años el 24 de mayo.

Ha vendido más de 125 millones de discos durante su carrera. Algunas de sus canciones más famosas incluyen "The Times They Are a-Changin'", "Like a Rolling Stone" y "Blowin' in the Wind".

En 2008, Dylan ganó una mención especial del Premio Pulitzer por "su profundo impacto en la música popular y la cultura estadounidense, marcado por composiciones líricas de extraordinario poder poético". En 2016, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por "haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense".

Toby Lyles y Brian Vitagliano de CNN contribuyeron a este informe.

