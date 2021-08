Los estudiantes estadounidenses pueden regresar a la escuela de manera segura. Estas son las formas de hacerlo, dice una experta

(CNN) -- Los brotes de covid-19 a principios del año escolar han enviado a muchos estudiantes nuevamente a la cuarentena, pero los expertos en salud dicen que la convulsión académica se puede abordar si más líderes locales se suman al uso de mascarillas en las aulas.

Los expertos han delineado las formas más seguras de mantener las escuelas abiertas y libres de brotes, dijo el lunes la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN.

Si los estudiantes van a estar juntos en una habitación antes de que todos puedan ser vacunados, es crucial que haya pruebas, ventilación y uso de mascarilla adecuados, una medida que se ha vuelto sorprendentemente polémica, dijo.

"¿Por qué no querríamos todas las herramientas a nuestra disposición para ayudar a mantener seguros a nuestros hijos en este momento?", le dijo Wen a Anderson Cooper de CNN el lunes.

Sin embargo, los casos de covid-19 y las hospitalizaciones han aumentado en las últimas semanas, particularmente entre las personas no vacunadas en el sur. Y aunque los expertos en salud han enfatizado que el uso de mascarillas es una forma de controlar la propagación, algunos gobernadores han tratado de prohibir los mandatos de uso de máscaras en las escuelas.

Actualmente, las vacunas solo están autorizadas para personas de 12 años o más, lo que significa que los niños más pequeños no tienen acceso a la protección completa de las vacunas. Ahí es donde usar mascarilla se vuelve crucial.

"No debería ser por meses. No debería ser para siempre, pero ahora mismo, cuando la gente está regresando, el uso de mascarillas es un paso razonable de salud pública", dijo el lunes el ex subsecretario de Salud el almirante Brett Giroir. "Lo apoyo y animo a los padres a animar a sus hijos a que lo hagan".

¿Afecta el uso de mascarillas el desarrollo de tu hijo? Expertos opinan

"Solo 23 estados y la ciudad de Nueva York informan realmente sobre el número de niños en los hospitales", le dijo Giroir a Chris Cuomo de CNN. Eso significa que se desconocen las cifras estatales en lugares como Texas y Florida, donde los hospitales de niños están experimentando un aumento en los casos, agregó.

"Hablando de volar a ciegas, en relación con los niños, necesitamos mejores datos, y esa debe ser la base para la acción", agregó.

Y debido a que las pruebas han disminuido, es posible que EE.UU. no esté completamente informado sobre el alcance de la infección entre toda la población, dijo. Giroir estimó que Estados Unidos pronto podría alcanzar un número real de alrededor de 500.000 casos por día.

"Eso significa que de 50.000 a 100.000 estadounidenses sufrirán un covid prolongado, lo que significa que durante meses tendrán dolor, estarán fatigados, tendrán niebla mental, porque sus centros de memoria en su cerebro se encogen. Eso lo sabemos", dijo Giroir.

El porcentaje de la población estadounidense elegible que ha comenzado a vacunarse contra el virus ha alcanzado el 70%, según datos publicados el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Ahora, con la propagación de la variante delta más transmisible, y las preocupaciones crecientes sobre la posible disminución de la protección inmunológica, los altos funcionarios de la administración de Biden están llegando a un acuerdo de que la mayoría de los estadounidenses deberían recibir una vacuna de refuerzo ocho meses después de estar completamente vacunados, según las fuentes familiarizadas con las discusiones.

¿Será necesaria dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer? 0:40

Los hospitales sienten el peso de la ola

Cuarenta estados están experimentando un aumento en el número promedio de casos nuevos en comparación con la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Y el impacto se puede ver en los sistemas de salud sobrecargados.

Los casos en Mississippi han seguido aumentando, con los datos más recientes del departamento de salud del estado que muestran 7.839 nuevos casos y 52 nuevas muertes en los tres días hasta el 15 de agosto.

En respuesta al número récord de hospitalizaciones por covid-19, el Centro Médico de la Universidad del Mississippi dijo que se está construyendo un segundo hospital de campaña en uno de sus estacionamientos.

El hospital de campaña tendrá capacidad de cuidados intensivos y atenderá hasta 32 pacientes a la vez, dijo el hospital en un comunicado.

En Texas, luego de una revisión del aumento de muertes, el Departamento de Servicios de Salud del estado (DSHS) presentó una solicitud de cinco remolques mortuorios como "una parte normal de la preparación para tenerlos disponibles para apoyar a las jurisdicciones locales en caso de que los necesiten", según Douglas Loveday, funcionario de prensa de DSHS.

Texas es uno de los estados en desacuerdo sobre los mandatos de uso de máscaras. El gobernador Greg Abbott emitió un decreto que prohíbe a los distritos escolares exigir máscaras, lo que ha provocado una reacción violenta de los educadores y líderes locales.

Gobernador de Texas advierte demandas contra oficinas escolares que impongan uso de mascarillas

"El gobernador está mirando las encuestas, ya ni siquiera habla con sus propios expertos médicos", dijo el juez del condado de Dallas Clay Jenkins a Erin Burnett de CNN. "Está mirando las encuestas de lo que los votantes de las primarias republicanas quieren escuchar y trabaja a partir de ahí".

Texas junto con Florida, otro estado envuelto en una controversia sobre el mandato de las máscaras, lidera la nación en cuanto a hospitalizaciones pediátricas.

Los últimos datos del Departamento de Salud de EE.UU. publicados el lunes muestran que 239 niños en Texas están actualmente hospitalizados con covid-19. Texas ha superado a Florida, que tiene 170 niños con coronavirus en atención hospitalaria.

¿Con qué rapidez se desvanece la inmunidad?

Mientras tanto, Pfizer y BioNTech dijeron el lunes que enviaron datos iniciales a la Administración de Medicmentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) para respaldar el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna de covid-19.

La dosis provocó una respuesta de anticuerpos significativamente mayor contra la cepa inicial de coronavirus y las variantes delta y beta, en comparación con lo que se observó entre las personas que recibieron dos dosis, dijeron. La dosis de refuerzo pareció ser igualmente protectora contra las variantes delta y beta que contra el coronavirus original.

Los datos son buenas noticias, dijo Wen, pero no del todo sorprendentes.

"Eso es en realidad, sin embargo, no responde a la pregunta clave que nos queda en este momento", dijo Wen. "La pregunta clave es, ¿qué tan rápido disminuye la inmunidad después de las dos primeras dosis?"

Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: Si a una persona vacunada le da covid-19, ¿aumenta su inmunidad o es más duradera?

A partir de ahora, el plan de la administración de Biden, que aún se está desarrollando, implicaría aplicar terceras dosis a partir de mediados o finales de septiembre, dijo una fuente a CNN, pendiente de la autorización de la FDA.

Dado que los trabajadores de la salud y los pacientes de hogares de ancianos fueron los primeros en recibir sus vacunas, la administración actualmente espera que ellos también sean los primeros en recibir refuerzos.

La semana pasada, la FDA autorizó terceras dosis para algunas personas inmunodeprimidas y los CDC recomendaron casi de inmediato aplicar esas dosis.

Lauren Mascarenhas, Virginia Langmaid, Kaitlan Collins, Adrienne Broaddus, Deanna Hackney, Raja Razek y Rosa Flores de CNN contribuyeron a este informe.

