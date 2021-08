Covid-19 en Latinoamérica: Así van las tasas de vacunación por país

(CNN Español) -- Mientras algunos países avanzan con la aplicación de una tercera dosis de la vacuna de covid-19, otros abren la elegibilidad para menores de edad y en otros desarrollan campañas de vacunación patrocinadas por el sector privado.

Así va la vacunación en América Latina, según las cifras de Our World in Data con corte al 14 de agosto.

Tasas de vacunación de covid-19

El 31,2% de la población mundial, en promedio, está vacunada con al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.

El promedio mejora si se toman solo los países de Norteamérica, que llegan al 51,49%, y de Sudamérica, que tienen un 48,11% de la población al menos parcialmente vacunada.

Estas son las tasas de población con al menos una dosis de la vacuna de covid-19 por país:

Uruguay 75,28% Chile 74,32% Argentina 58,78% Panamá 57,23% Ecuador 56,42% Brasil 54,63% Costa Rica 54,59% República Dominicana 52,25% El Salvador 49,56% Cuba 41,95% México 41,76% Colombia 40,12% Guayana 35,53% Surinam 32,90% Perú 27,77% Paraguay 25,75% Bolivia 25,51% Honduras 22,95% Guatemala 14,87% Nicaragua 8,76% Haití 0,16% Nota: No se encontraron cifras actualizadas de Venezuela en Our World in Data

A modo de comparación, Singapur tiene una tasa de vacunación de 76,67%, España de 73,69% (menos que Uruguay y Chile), Estados Unidos de 59,20%, Nueva Zelandia de 29,96% (menos que México y Colombia) y Tailandia de 25,35% (menos que Perú, Paraguay y Bolivia).

Colombia

Una enfermera aplica una dosis de la vacuna de Moderna en el bar La Cantina en Medellín el 11 de agosto de 2021. Las personas mayores de 18 años que trabajar en el sector gastronómico están siendo vacunadas como parte de un programa patrocinado por el sector privado en Colombia. (Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)

Chile

Un anciano recibe una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca en un centro de vacunación en Santiago de Chile el 11 de agosto. (Foto: CLAUDIO REYES/AFP via Getty Images)

Ecuador

Una adolescente recibe una dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech en la Fundación Cecilia Rivadeneira en Quito, el 21 de julio de 2021. El Ministerio de Salud de Ecuador está vacunando adolescentes entre los 12 y los 17 años con comorbilidades y mujeres embarazadas. (Foto: RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images)

