No estaban vacunados, se contagiaron de covid-19 y tuvieron que luchar por su vida en la UCI: 6 testimonios estremecedores

(CNN Español) –– La variante delta volvió a poner a Estados Unidos en una carrera contrarreloj por detener la propagación, mientras las hospitalizaciones se disparan en los lugares con menos tasas de vacunación. Ahora, quienes luchan en las unidades de cuidados intensivos son personas cada vez más jóvenes y que no necesariamente padecen condiciones preexistentes. ¿El común denominador? La gran mayoría de ellas no se ha vacunado. De hecho, según los CDC, más del 99,9% de los completamente vacunados no ha tenido una infección posvacunación grave.

Detrás de las cifras de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes, que pueden parecer simples números, en realidad están las historias de personas con un nombre. una familia, una voz. Estos son los 6 testimonios de hombres y mujeres que no se vacunaron, tuvieron una batalla contra el covid-19. Sus casos envían un poderoso mensaje para todos los que tienen dudas de la vacuna.

"Debí ponerme la vacuna": el último mensaje de un hombre con covid-19

Michael Freedy, de 39 años, perdió la batalla contra el covid-19. Ni él ni su prometida, Jessica DuPree, estaban vacunados cuando él se contagió. En CNN, DuPree relató por qué no se vacunaron y cómo cree que la vacuna podría haber salvado al padre de sus hijos.

Un padre narra en video su dolorosa batalla contra el covid-19, mientras se arrepiente de no vacunarse

Hombre comparte doloroso diario de covid-19 desde su UCI 5:47

Resulta difícil entender las palabras de Travis Campbell, un padre hospitalizado en Virginia: la máscara de oxígeno y el ruido de las máquinas no dejan que su débil voz se escuche bien. Con cada respiración, lucha por transmitir un mensaje sobre la batalla que libra contra el covid-19. Se graba a sí mismo en una serie de videos que ha publicado en Facebook y que documentan su enfermedad. Él asegura que cometió un error al no vacunarse.

Tiene 17 años y ha perdido 9 kilos mientras lucha en la UCI contra el covid-19

Adolescente con covid-19 pierde 9 kilos mientras lucha 2:59

Nelson Alexis Bennett tiene 17 años, síndrome de Down, y se aferra a la vida en una batalla contra el covid-19 en el Hospital Infantil de Nueva Orleans. Cada respiro que toma es un esfuerzo gigante y cuando lo llevaron al centro de atención sus padres pensaron que iba a morir. Desde que está hospitalizado ha perdido más de 9 kilos, dicen: "Nadie se quiere sentar acá y ver a su hijo luchar por su vida". El diagnóstico de Nelson ha hecho que la familia reconsidere la posibilidad de vacunarse.

Una madre vacunada no se ha separado de su hija en cuidados intensivos por covid-19

Esta madre ruega para que su hija sobreviva al covid-19 3:08

Agnes Velasquez no se ha apartado de su hija Paulina, de 15 años y con covid-19, desde que la joven fue hospitalizada en julio y la conectaron a un respirador artificial en un hospital de Florida, bajo un coma inducido. En medio de la desesperación, la mujer compartió su historia esperando que pudiera salvar vidas. Esta semana, Agnes se emocionó hasta las lágrimas al ver a Paulina desconectada del respirador y capaz de caminar. Su lucha empezó cuando las dos se contagiaron al mismo tiempo, pero solo la madre estaba vacunada.

Médica comparte el video de un padre no vacunado que lucha por su vida

El video de un padre no vacunado que lucha por su vida 0:46

Un hospital de Arkansas compartió un video de un padre de 40 años con covid-19, que permanece internado en cuidados intensivos. Su familia decidió mostrar este contenido con el objetivo de alentar a la gente a que se vacune.

Este entrenador de Florida pasó de estar sano a que el covid-19 amenazara su vida

Pasó de estar sano a luchar por su vida con el covid-19 3:58

La batalla de Terry Greear, un profesor de educación física de Florida, contra el covid-19 lo mantuvo hospitalizado 72 días. Perdió más de 22 kilos mientras lo hacía. Ahora, él tiene un mensaje para quienes todavía no se han vacunado, pues cuando se contagió la vacuna no estaba disponible para las personas de su edad.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.