¿Por qué se cree que el viernes 13 es de mala suerte? Los orígenes culturales de una superstición que perdura

(CNN) -- Cuando se trata de mala suerte, hay pocas supersticiones tan dominantes en la cultura occidental como la del viernes 13. Como cruzarse con un gato negro y romper un espejo, la creencia de que un día que puede traer desgracias está profundamente arraigada, incluso si quienes creen en ella no pueden explicar por qué.

Incluso hay un nombre para describir el miedo irracional al viernes 13: parascevedecatriafobia, una forma especializada de triscaidecafobia, miedo al número 13.

Si bien el viernes 13 puede parecer un fenómeno raro, nuestro calendario gregoriano significa que el 13 de cualquier mes es un poco más probable que caiga un viernes que en cualquier otro día de la semana.

Pero no es una superstición universal: en Grecia y los países de habla hispana, es el martes 13 el que se considera un día de mala suerte, mientras que en Italia es el viernes 17 al que se le tiene miedo.

Este mes, sin embargo, solo hay uno en el calendario: el viernes 13 de agosto.

Los ingredientes de una superstición

La Última Cena pareció poner una maldición sobre el número 13: El invitado número 13 y más infame en llegar, Judas Iscariote, fue el discípulo que traicionó a Jesús, lo que llevó a su crucifixión. Crédito: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images

Como muchas supersticiones que han evolucionado con el tiempo y entre culturas, es difícil precisar los orígenes del viernes 13. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que tanto el viernes como el número 13 han sido considerados desafortunados en ciertas culturas a lo largo de la historia.

En su libro "Orígenes extraordinarios de cosas cotidianas", Charles Panati remonta el concepto a la mitología nórdica, cuando Loki, el dios de la mentira, se coló en un banquete en Valhalla, lo que elevó el número de dioses presentes a 13. Engañado por Loki, el dios ciego Hodr le disparó a su hermano Balder, el dios de la luz, la alegría y la bondad, con una flecha con punta de muérdago, matándolo instantáneamente.

Desde Escandinavia, explica Panati, la superstición se extendió luego hacia el sur por toda Europa, y se estableció a lo largo del Mediterráneo al comienzo de la era cristiana. Fue aquí donde el poder inquietante de los números se consolidó a través de la historia de la Última Cena, a la que asistieron Jesucristo y sus discípulos el Jueves Santo. El invitado número 13 en llegar, Judas Iscariote, fue el discípulo que traicionó a Jesús, lo que llevó a su crucifixión el Viernes Santo.

Cientos de Caballeros Templarios fueron arrestados el 13 de octubre de 1307 y muchos fueron posteriormente ejecutados. "El Código Da Vinci" de Dan Brown popularizó la teoría errónea de que este es el origen de la superstición del Viernes 13. Crédito: / Hulton Archive / Getty Images

En la tradición bíblica, el concepto de viernes de mala suerte se remonta incluso antes de la crucifixión: se dice que el viernes es el día en que Adán y Eva comieron el fruto prohibido del árbol del conocimiento; el día que Caín asesinó a su hermano Abel; el día en que se derribó el templo de Salomón; y el día en que el arca de Noé zarpó en el Gran Diluvio.

13 curiosidades sobre el viernes 13

Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que el viernes 13 se convirtió en sinónimo de mala suerte: como explica Steve Roud en "The Penguin Guide to the Superstitions of Britain and Ireland", la combinación del viernes y el número 13 es una invención victoriana.

En 1907, la publicación de la popular novela de Thomas W. Lawson "Friday, the Thirteenth" capturó la imaginación con la historia de un corredor sin escrúpulos que se aprovechó de las supersticiones en torno a la fecha para colapsar deliberadamente el mercado de valores.

En la década de 1980, la superstición se hizo popular con el lanzamiento de la saga "Friday the 13th", protagonizada por el asesino con máscara de hockey Jason Voorhees. Crédito: Alamy

En la década de 1980, un asesino con una máscara de hockey llamado Jason Voorhees en la saga de películas "Friday the 13th" aseguró la notoriedad.

Luego vino la novela de Dan Brown de 2003 "El Código Da Vinci", que ayudó a popularizar la afirmación incorrecta de que la superstición se originó con los arrestos de cientos de miembros de los Caballeros Templarios el viernes 13 de octubre de 1307.

Una historia alternativa

Dada la cantidad de tradiciones cargadas de fatalidad, se te perdonará por pensar que el viernes 13 es realmente ominoso.

Sin embargo, si profundizamos, también encontramos evidencia de que tanto los viernes como el número 13 han sido considerados durante mucho tiempo como un presagio de buena fortuna.

En la época pagana, por ejemplo, se creía que el viernes tenía una asociación única con lo divino femenino. La primera pista se puede encontrar en el nombre del día de la semana en inglés "Friday", que se deriva del inglés antiguo y significa "día de Frigg". Tanto la reina de Asgard como una poderosa diosa del cielo en la mitología nórdica, Frigg (también conocida como Frigga) estaba asociada con el amor, el matrimonio y la maternidad.

Frigg brindó protección a hogares y familias, mantuvo el orden social y pudo tejer el destino como lo hizo con las nubes. También poseía el arte de la profecía y podía otorgar o eliminar la fertilidad. Por otro lado, Freyja, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra con quien Frigg a menudo se equiparaban, estaba dotada del poder de realizar magia, predecir el futuro y determinar quién moriría en las batallas, y se decía que montaba un carreta tirada por dos gatos negros. Estas diosas fueron adoradas ampliamente en toda Europa y, debido a estas asociaciones, los nórdicos y teutones consideraban el viernes un día de suerte para el matrimonio.

La Venus de Laussel se aferra a un cuerno en forma de media luna con 13 muescas, una referencia potencial a los ciclos lunares y menstruales. Crédito: Education Images / Universal Images Group / Getty Images

Mientras tanto, el número 13 ha sido considerado durante mucho tiempo como un número portentoso por las culturas precristianas y adoradoras de las diosas por su vínculo con el número de ciclos lunares y menstruales que ocurren en un año del calendario. La fertilidad era apreciada en la época pagana y las obras de arte solían establecer conexiones con la menstruación, la fertilidad y las fases de la Luna.

Por ejemplo, la Venus de Laussel, una talla de piedra caliza de aproximadamente 25.000 años de antigüedad que representa una figura femenina voluptuosa sostiene su estómago embarazado con una mano y un cuerno en forma de media luna con 13 muescas en la otra. Muchos estudiosos creen que la figurilla puede haber representado a una diosa de la fertilidad en un ritual o ceremonia, mientras que las 13 líneas se leen típicamente como una referencia al ciclo lunar o menstrual, los cuales simbolizan el poder femenino.

Viernes 13: ¿Por qué creemos en las supersticiones? Esto dice la ciencia

Reescribiendo una reputación

Sin embargo, a medida que el cristianismo ganó impulso en la Edad Media, el paganismo se enfrentó a la nueva fe patriarcal. Sus líderes no solo objetaron la adoración de múltiples dioses y diosas, sino que la celebración del viernes, el número 13, y las diosas que invocaban el amor, el sexo, la fertilidad, la magia y el placer se consideraron impías.

Sin embargo, estas deidades eran tan veneradas que hacer que la gente las abandonara resultó ser un verdadero desafío. Pero las autoridades cristianas persistieron en su campaña, calificando como brujas tanto a las deidades como a las mujeres que las adoraban.

"Cuando las tribus nórdicas y germánicas se convirtieron al cristianismo, Frigg fue desterrada a la cima de una montaña y etiquetada como bruja", escribe Panati. "Se creía que todos los viernes, la diosa rencorosa convocaba una reunión con otras once brujas, más el diablo --una reunión de trece-- y tramaba malos giros del destino para la próxima semana".

Al principio de su carrera, Taylor Swift solía presentarse con el número 13, que la cantante considera de buena suerte, escrito en su mano. Crédito: Larry Busacca / Getty Images

En estos días, por supuesto, el viernes 13 todavía acecha la imaginación occidental. Pero con la conversación sobre el papel que ha jugado la misoginia en silenciar a las mujeres poderosas a lo largo de la historia, tal vez la narrativa de esta fecha desafortunada y las deidades femeninas asociadas con ella pronto se reescriban.

Es posible que la marea ya haya comenzado a cambiar: tomemos como ejemplo a Taylor Swift, quien considera el 13 su número de la suerte y, al principio de su carrera, a menudo se presentaba con el número escrito en su mano.

"Nací el día 13. Cumplí 13 años el viernes 13. Mi primer álbum fue de oro en 13 semanas. Mi primera canción número uno tuvo una introducción de 13 segundos", le dijo a MTV en 2009. "Cada vez que gané un premio me senté en el asiento 13, en la fila 13, en la sección 13 o en la fila M, que es la letra 13. Básicamente, cada vez que aparece un 13 en mi vida, es algo bueno".

Con más apoyo como este, la buena suerte, en lugar del miedo, bien podría convertirse en el legado del viernes 13.

