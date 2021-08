Lionel Messi cree que el PSG es el mejor lugar para volver a ganar la Champions League

(CNN) -- Lionel Messi dijo que su salida del Barcelona fue “muy difícil”, pero en el momento en que llegó a París fue "muy feliz".

En su presentación con el Paris Saint-Germain, este miércoles en una conferencia de prensa, Messi dijo que estaba disfrutando de su tiempo en París y que su único deseo ahora era "comenzar este nuevo momento en mi vida".

Messi dijo que el Paris Saint-Germain fue rápido en sus negociaciones y estaba "impaciente" por jugar y ganar y "luchar por todos los trofeos".

“Quiero seguir creciendo y ganar títulos […] Espero que podamos hacerlo realidad”, dijo Messi.

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, elogió el fichaje de Lionel Messi como un momento “histórico y fantástico” para el Paris Saint-Germain y el fútbol.

Khelaifi dijo que había un gran deseo de hacer realidad el acuerdo y agradeció a toda la familia Messi por permitirlo.

El presidente dijo que el fichaje de Messi mostraba las ambiciones del club.

'No puedo olvidar lo que viví en Barcelona'

Messi dijo que todo lo que le había pasado durante la última semana desde su salida del Barcelona había sido "duro, rápido y emotivo", y agregó que "no puedo olvidar lo que viví en Barcelona".

Messi dijo que había estado pasando por altibajos y estaba procesando “poco a poco” el cambio de Barcelona a París.

El delantero argentino dijo que no estaba seguro de cuándo haría su primera aparición con los gigantes franceses.

“Cuando el cuerpo técnico crea que estoy bien, estaré listo y dispuesto a jugar”, dijo Messi en una conferencia de prensa el miércoles.

Messi dijo que el Paris Saint-Germain era el mejor lugar para volver a ganar la UEFA Champions League, y agregó que es el trofeo que "todos queremos ganar".

El delantero ha ganado la competición en cuatro ocasiones anteriores.

Messi dijo que creía que los gigantes franceses están listos para ganar el trofeo que hasta ahora les ha eludido, y agregó que la suerte y un equipo unido fueron ingredientes importantes para ganar la competición de clubes más famosa del fútbol europeo.

“Cuando ves la plantilla, tienes muchas ganas de jugar con ellos […] Hay muchas posibilidades”, dijo Messi.

“Sé que mis objetivos y los objetivos de París son los mismos”, agregó Messi.

El argentino dijo que el delantero brasileño Neymar Jr, con quien jugó anteriormente en el Barcelona, tuvo un papel importante en su decisión.

'Siempre seguiremos las regulaciones de Juego Limpio Financiero', dice el presidente del PSG

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dijo que el club seguirá las regulaciones del Juego Limpio Financiero (FFP) de la UEFA "desde el primer día hasta el final".

Cuando un periodista le preguntó cómo el club podía permitirse fichar a Lionel Messi, con un equipo ya repleto de estrellas, Khelaifi dijo que el club no prometería algo que no pudieran hacer dentro de las reglas.

Khelaifi dijo que el acuerdo sería beneficioso no solo para el PSG, sino también para la ciudad de París y la liga francesa desde una perspectiva deportiva y comercial, entre otros.

“Espero que Leo no pida un salario mayor”, bromeó Khelaifi.

Messi dijo que estaba listo para una nueva experiencia en una ciudad “increíble” y que todo el personal y el equipo del PSG lo ayudaron mucho a elegir jugar en el PSG.

Cuando se le preguntó cómo sería enfrentar potencialmente al Barcelona en el futuro, Messi dijo que sería “muy extraño” jugar contra el club catalán con una camiseta diferente.

Messi dijo que la temporada que se avecina será un “año increíble” y que dará lo mejor de sí para lograr los objetivos del club.

“Lo que puedo decir hoy es que tengo la misma voluntad, el mismo entusiasmo que cuando era niño, todavía me siento como ese niño, voy a dar lo mejor de mí para lograr esos objetivos", dijo.

El jugador expresó su entusiasmo por reunirse con su excompañero Neymar Jr y el chico maravilla francés Kylian Mbappé.

“Es una locura poder compartir el día a día con ellos, con todo el equipo, hay algunos traspasos increíbles [que han pasado este verano] y tengo muchas ganas de entrenar y competir ahora porque voy a jugar con los mejores jugadores”, agregó Messi.

A Mbappé se le ha relacionado con una salida del equipo, pero el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, dijo que ahora “no hay excusa” para que la estrella francesa se vaya.

“Creo que todo el mundo conoce el futuro de Kylian, quiere ganar, quiere ganar trofeos”, dijo Al-Khelaifi.

“Lo dijo en público, quiere tener un equipo competitivo y tenemos el más competitivo del mundo.

“No hay excusa para él ahora, no puede hacer nada más que quedarse”, agregó Al-Khelaifi.

