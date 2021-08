Kim Raisner, la entrenadora de pentatlón moderno de Alemania descalificada de los Juegos Olímpicos por golpear un caballo

(CNN) -- La entrenadora de pentatlón moderno de Alemania, Kim Raisner, fue descalificada de Tokio 2020 por golpear a un caballo, dijo la Federación de Pentatlón Moderno (UIPM) en un comunicado el sábado.

El incidente ocurrió cuando Raisner intentaba ayudar a la pentatleta moderna Annika Schleu, antes de su ronda de salto en el evento femenino del viernes.

Durante la demostración se vio a Schleu luchando visiblemente por controlar a Saint Boy, el caballo con el que se le había asignado saltar.

"La Junta Ejecutiva (EB, por sus siglas en inglés) de la UIPM ha dado una tarjeta negra a la entrenadora del equipo de Alemania, Kim Raisner, descalificándola del resto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", dijo la UIPM.

"El EB revisó las imágenes de video que mostraban a la Sra. Raisner golpeando al caballo Saint Boy, montado por Annika Schleu (GER), con su puño durante la disciplina de Equitación de la competencia de Pentatlón Moderno Femenino".

El caballo Saint Boy de Annika Schleu se había negado a saltar varias veces durante la competencia de pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Saint Boy se resistía y se negaba a trotar alrededor del ring mientras Schleu intentaba dominarlo.

A los atletas en el pentatlón se les asignan caballos para competir al azar y solo se les da 20 minutos para vincularse con su caballo antes de que comience la ronda de salto.

"La competencia de hoy en el pentatlón moderno se caracterizó parcialmente por escenas que dañaron la imagen del deporte", dijo el Comité Olímpico Alemán en un comunicado enviado a CNN el sábado.

"Numerosas demandas excesivas reconocibles sobre el caballo y las combinaciones de jinetes deberían ser una razón urgente para que la asociación internacional modifique las reglas.

"Es necesario cambiarlo para que el caballo y el jinete estén protegidos. El bienestar del animal y la competencia justa para los atletas deben ser el foco".

La UIPM no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN sobre la asignación de caballos en la competencia y el tema del bienestar animal.

CNN también solicitó comentarios de Raisner y Schleu a través del Comité Olímpico Alemán.

"Dije 'golpéalo'. Sin embargo, de ninguna manera le hizo daño al caballo", dijo Raisner al Servicio de Información Deportiva de Alemania, según DW y otros medios de comunicación alemanes.

"El hecho de que golpearas la espalda con el látigo ya no se considera una tortura. No rasgó la boca del caballo, no tenía espuelas afiladas, torturar caballos se ve diferente".

"Simplemente comencé a llorar"

Schleu, que había estado liderando el campo antes del evento de salto de obstáculos, estaba llorando cuando entró al ring montada en Saint Boy.

Se podía escuchar a Raisner en la televisión diciéndole a Schleu que golpeara el caballo para que Saint Boy se comportara.

Luego se vio a Raisner golpeando al caballo una vez por encima de su pata trasera. El incidente fue rápidamente recogido en las redes sociales, provocando un debate sobre el bienestar de los caballos que participan en el pentatlón moderno.

Después del espectáculo de saltos, Schleu dijo que sentía que Saint Boy carecía de confianza.

"Hablé con (el dueño de su caballo) y ella dijo que entrara al galope y lo dejara ir", dijo Schleu a los periodistas el viernes. "Lo intenté, pero él no quería ir. Simplemente comencé a llorar".

"No esperaba lograr hacerlo ir y esa era la razón por la que lloraba".

