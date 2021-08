Jennifer Aniston defiende alejarse de personas no vacunadas contra el covid-19

(CNN)-- Jennifer Aniston agitó algunos ánimos cuando dijo recientemente que ha "perdido a unas cuantas personas en mi rutina semanal que se han negado o no han revelado" si se habían vacunado contra el covid-19.

Aniston hizo el comentario a In Style, y casi inmediatamente hubo gente en las redes sociales ofreciendo su opinión.

"Nos estamos fallando unos a otros": la portada de USA Today implora a la gente que preste atención al aumento de casos de covid-19

El jueves publicó algunos de los comentarios críticos en las historias de su cuenta verificada de Instagram.

La estrella de "Friends" publicó el comentario de una persona que decía: "Pero si ella está vacunada está protegida, ¿verdad? ¿Por qué preocuparse de los no vacunados a su alrededor?".

Aniston respondió con "Porque si tiene la variante, todavía es capaz de contagiarme".

"Puede que me ponga ligeramente enferma, pero no me ingresarán en un hospital ni moriré", escribió. "PERO PUEDO transmitírsela a alguien que no tenga la vacuna y cuya salud esté comprometida (o tenga una enfermedad previa), y por tanto pondría su vida en peligro".

"ESTO es lo que me preocupa", concluyó Aniston. "Tenemos que preocuparnos por más que nosotros mismos".

El covid-19 puede seguir transmitiéndose a quienes han sido vacunados, pero la vacuna protege contra un daño grave o la muerte.

Críticas a Jennifer Aniston por un adorno de Navidad 0:36

El año pasado Aniston también provocó reacciones tras compartir un adorno navideño en el que se leía "Nuestra primera pandemia 2020".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.