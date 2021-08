Supremo Tribunal Federal de Brasil ordena que se investigue a Bolsonaro por difundir denuncias de fraude electoral no comprobadas

(CNN Español) -- Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó el miércoles que el presidente Jair Bolsonaro debe ser investigado por sus acusaciones no comprobadas de que el sistema de votación electrónica de Brasil es vulnerable al fraude.

El fallo, emitido después de que Bolsonaro incumpliera el lunes un plazo para presentar cualquier prueba de sus afirmaciones, abrirá una investigación liderada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre la difusión de "noticias falsas" sobre esa corte y sus miembros, así como una supuesta "milicia digital" financiada por empresas privadas para hacerlo.

Bolsonaro ha estado impulsando denuncias de fraude dentro del sistema de votación brasileño sin presentar ninguna evidencia. La semana pasada, Bolsonaro dijo en la televisión pública que "no hay forma de probar si las elecciones fueron amañadas o no". También dijo durante su discurso a sus seguidores el domingo que las elecciones del próximo año no se llevarán a cabo si no se reintroducen los comprobantes de voto en papel.

La decisión, escrita por el juez Alexandre de Moraes, enumera 11 posibles delitos que pudo haber cometido el presidente, entre ellos calumnia, difamación, insulto, incitación al delito, apología del delito, asociación delictiva y denuncia calumniosa.

