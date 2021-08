Los hallazgos clave del informe sobre acoso sexual del gobernador Andrew Cuomo y lo que sigue

(CNN) -- El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a 11 mujeres y creó un ambiente de trabajo "hostil" para las mujeres, según un informe publicado el martes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los hallazgos condenatorios de su revisión civil sobre las acusaciones de acoso han creado una tormenta política alrededor de Cuomo después de lo que ya ha sido un par de meses plagado de escándalos para el gobernador.

El presidente Joe Biden dijo que Cuomo debería renunciar. Los legisladores neoyorquinos de ambos partidos condenaron con vehemencia la conducta de Cuomo y están considerando si se deben tomar más medidas contra él. Cuomo niega las acusaciones y no ha mostrado voluntad de dimitir por ellas.

Esto es lo que debes saber del informe y qué esperar luego de esto:

Se identificó un patrón de comportamiento inapropiado y cultura 'tóxica' en la oficina del gobernador

Los investigadores dijeron que encontraron un "patrón" de comportamiento inapropiado por parte de Cuomo, que incluía tanto "toques y comentarios de carácter sugerente y sexual".

En total, Cuomo acosó a varias mujeres, tanto miembros del personal actuales como anteriores, y las mujeres fuera de su oficina también denunciaron acoso por parte del gobernador, dijeron los investigadores.

Los relatos de 11 mujeres en total fueron presentados en el informe, algunos de ellos detallando acusaciones que nunca antes se habían hecho públicas. Los investigadores dijeron que sus afirmaciones fueron corroboradas por otras personas entrevistadas, así como en evidencia contemporánea, como notas, correos electrónicos y textos escritos poco después de ocurrido el presunto acoso.

El informe detallaba un ambiente de trabajo "tóxico" bajo el gobierno de Cuomo y decía que ese ambiente permitía que se pasara por alto su comportamiento presuntamente acosador. También destacaron supuestos casos de represalias contra los acusadores.

"También concluimos que la cultura de la Cámara Ejecutiva —una llena de miedo e intimidación, mientras que al mismo tiempo normaliza los frecuentes coqueteos y comentarios de género del Gobernador— contribuyó a las condiciones que permitieron que ocurriera y persistiera el acoso sexual", decía el informe.

Numerosas denuncias de contactos no deseados

Varias mujeres relataron a los investigadores que Cuomo les tocó de forma no deseada, según el informe. Uno de ellos, una policía estatal que sirvió en el destacamento protector de Cuomo, dijo que en una ocasión Cuomo le pasó el dedo por el cuello y la espalda mientras estaban en un ascensor. En otra ocasión, él pasó la mano desde su ombligo hasta su cadera derecha mientras ella sostenía la puerta para él, según el informe.

Otra acusadora, identificada como "Asistente Ejecutiva 1" en el informe, les dijo a los investigadores que Cuomo le agarró las nalgas durante los abrazos y una foto. El informe también detalla una acusación, informada anteriormente por Albany Times Union, de un incidente en la mansión del gobernador en el que Cuomo supuestamente metió la mano debajo de la blusa y le agarró el pecho. Una acusadora separada a la que se hace referencia en el informe como un "empleado de una entidad estatal", dijo que Cuomo le puso la mano, le tocó las nalgas y luego la agarró por las nalgas, mientras estaban en un evento de septiembre de 2019, según el informe.

Una mujer llamada Anna Ruch dijo que Cuomo le tocó una parte de la espalda expuesta por un corte en su vestido, según el informe. Cuando ella lo agarró por la muñeca para mover sus manos, él respondió: "Vaya, eres agresiva", según el informe. También fue fotografiada luciendo incómoda con las manos de Cuomo en su rostro.

Una tercera mujer, Anna Ruch, acusó al gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, de avances no deseados en 2019, informó The New York Times, lo que se suma a la escalada de la crisis que enfrenta el gobernador a raíz de dos acusaciones de acoso sexual. The Times publicó esta foto de los dos juntos en una recepción de boda en Nueva York en 2019, en la que Cuomo parece estar colocando sus manos alrededor de la cara de Ruch.

Varias de las acusadoras dijeron a los investigadores que Cuomo les hizo comentarios inapropiados, incluidas preguntas sobre sus historias sexuales, comentarios sobre su apariencia y apodos como "encanto" o "cariño".

Cuomo responde y no muestra intenciones de dimitir

En una respuesta de transmisión difundida poco después de que se dio a conocer el informe, Cuomo no dio indicios de que planeara renunciar.

"Quiero que sepan directamente por mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada o hice avances sexuales inapropiados", dijo Cuomo. El gobernador promocionó su cooperación en la investigación de la fiscal general, pero en repetidas ocasiones sugirió que estaba sesgada y contaminada con política.

Si bien negó directamente parte de la conducta, como el presunto incidente de manoseo en la oficina de la mansión del gobernador, afirmó que otros aspectos de su comportamiento describían que el informe había sido sacado de contexto.

La oficina del gobernador entremezclaba en su declaración fotos de Cuomo abrazando, besando y abrazando a varias personas

"Beso a la gente en la frente, beso a la gente en las mejillas, beso a la gente en la mano", dijo, mientras afirmaba que sus "interacciones cotidianas" con los neoyorquinos estaban siendo "injustamente" presentadas.

Cuomo reclamó perspectivas "generacionales o culturales" que todavía estaba aprendiendo a comprender, y juró que "estamos haciendo cambios".

Un documento de 85 páginas que su oficina publicó el martes en respuesta a las acusaciones también incluía fotos del gobernador abrazando o besando a figuras políticas prominentes, incluidos Biden y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

La evidencia presentada por los investigadores es "abrumadora"

La investigación, dirigida por investigadores intervenidos desde fuera de la oficina de James, se inició a principios de este año, y los investigadores hablaron con 179 personas, incluidos policías del estado de Nueva York, empleados estatales y otros que "interactuó regularmente con" el gobernador. El propio gobernador se sentó para una entrevista, al igual que su hermano Chris Cuomo, un presentador de CNN.

Los investigadores también revisaron 74.000 piezas de evidencia, incluidas notas, correos electrónicos y otras comunicaciones que conmemoran las acusaciones.

En la conferencia de prensa del martes, Anne Clark, abogada que lidera la investigación, dijo que su equipo había encontrado que los testimonios de las 11 mujeres eran creíbles, al tiempo que señaló los diversos grados de corroboración que respaldaban sus relatos.

La evidencia presentada en el informe fue "abrumadora", dijo el analista legal de CNN Elie Honig en CNN Newsroom.

"Es realmente devastador", dijo Honig, y luego agregó que "no escuchamos nada del gobernador sobre las muy bien fundamentadas acusaciones de represalias contra algunas de estas mujeres que se dieron a conocer".

¿Puede Cuomo sobrevivir?

El informe del martes fue condenatorio, y la respuesta de Cuomo, que muestra un montaje de video del gobernador besando y tocando los rostros de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, seguramente empeoró las cosas.

La cuestión política es si un Cuomo desafiante puede sobrevivir mientras sus aliados políticos desaparecen.

Senadores demócratas piden la renuncia de Andrew Cuomo a raíz del informe de la Fiscalía de Nueva York

Si elige buscar un cuarto mandato el próximo año, probablemente enfrentará un duro desafío en las primarias demócratas. La fiscal general James, que una vez fue aliada de Cuomo y supervisó el informe del martes, sería un oponente potencial formidable. La senadora del estado de Nueva York, Alessandra Biaggi, exempleada de Cuomo, también está en lo que podría ser una larga lista de posibles retadores.

Cuomo también enfrenta problemas con la legislatura estatal, donde un comité está llevando a cabo un examen de acusación. El líder de la mayoría del Senado estatal, Andrew Stewart-Cousins, dijo en un comunicado que Cuomo "ya no puede servir como gobernador".

El presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Heastie, dijo el martes por la noche que Cuomo "perdió la confianza de la mayoría demócrata de la Asamblea" y "ya no puede permanecer en el cargo".

Los demócratas nacionales abandonan a Cuomo

Mientras Cuomo se tambalea en Nueva York, los demócratas nacionales se apresuraron a distanciarse de él.

Los senadores demócratas de Nueva York, Kirsten Gillibrand y el líder de la mayoría Chuck Schumer, emitieron una declaración conjunta en la que calificaron los hallazgos del informe como "profundamente perturbadores, inapropiados y completamente inaceptables" y reiteraron su llamado de marzo para que Cuomo renunciara. Otros legisladores de Nueva York dijeron de manera similar que el gobernador del tercer mandato debe irse, incluido el representante Sean Patrick Maloney, que preside el Comité de Campaña del Congreso Demócrata, el grupo político encargado de proteger a la mayoría del partido en las elecciones intermedias de 2022.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aliada desde hace mucho tiempo de la familia Cuomo, también dijo que el gobernador debería renunciar.

La declaración de Biden de que Cuomo debería renunciar es probablemente la señal final para que los demócratas se mantengan alejados del gobernador de Nueva York.

¿Se vienen consecuencias legales para Cuomo?

En la conferencia de prensa, James reiteró que su investigación era de naturaleza civil y que no habría ninguna acción criminal por parte de la oficina que seguiría. "Nuestro trabajo está concluido", dijo James.

Aún así, los investigadores dijeron que Cuomo's violó tanto la ley estatal como la federal. Clark, el abogado que lidera la investigación, aludió a la posibilidad de una demanda civil por parte de las denunciantes. También señaló que la información había sido "completamente documentada" en el informe y estaba disponible para que otros fiscales la revisaran si estaban considerando tomar medidas adicionales.

El fiscal de distrito del condado de Albany, David Soares, dijo en un comunicado que su oficina estaba "solicitando formalmente materiales de investigación obtenidos por la Oficina del Fiscal General".

"Damos la bienvenida a cualquier víctima a que se comunique con nuestra oficina con información adicional", dijo Soares.

Mark Morales de CNN contribuyó a este informe.

