ANÁLISIS | Biden muestra que está listo para tomar medidas drásticas en la lucha contra el covid-19, incluso si no está seguro de que sean legales

(CNN) -- Hasta el presidente Joe Biden no sabe si su nueva moratoria federal de desalojo para inquilinos es legal y sostenible. Pero la aplastante presión humanitaria y política no le dejó más remedio que arriesgarse con una medida de emergencia.

El nuevo esquema de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) se anunció después de que la Casa Blanca, obstaculizada por un fallo de la Corte Suprema y la falta de acción del Congreso, argumentara repetidamente que no tenía autoridad constitucional para extender la moratoria. El propio Biden dijo el martes que la nueva moratoria puede no ser constitucional y es esencialmente un intento de ganar tiempo para sacar los fondos atrasados de las arcas estatales y llevarlos a los bolsillos de inquilinos y propietarios por igual.

El dilema amenazaba con forzar a millones de estadounidenses que perdieron ingresos durante la pandemia a abandonar sus hogares en un giro espantoso de lo que ya ha sido un año agonizante. El problema fue que la moratoria expiró el 31 de julio en un momento en que las autoridades estatales y locales aún no han entregado gran parte de los más de US$ 40.000 millones en fondos ya proporcionados por el Congreso para pagar a los propietarios el alquiler atrasado de los inquilinos.

Para evitar los desalojos masivos, la Casa Blanca ideó un truco clásico de Washington -no desconocido en una era de estancamiento en el Capitolio-- en el que los presidentes, especialmente los demócratas, han improvisado con el poder ejecutivo para proteger a los distritos electorales de las consecuencias de un mal funcionamiento del sistema político.

Esencialmente, los CDC declararon una nueva moratoria hasta finales de octubre que se aplica a los condados con una propagación comunitaria considerable o alta de covid-19. El argumento es que la nueva amenaza planteada por la variante delta altamente infecciosa constituye nuevas circunstancias y, por lo tanto, merece un plan completamente nuevo.

"En el contexto de una pandemia, la moratoria de desalojo, como la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social, puede ser una medida de salud pública eficaz utilizada para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles", dijeron los CDC en un comunicado.

Los CDC anuncian una moratoria de desalojo limitada y selectiva hasta principios de octubre

"La moratoria de desalojo facilita el autoaislamiento y la autocuarentena de las personas que se enferman o corren el riesgo de transmitir covid-19 al mantener a las personas fuera de los entornos de congregación y en sus propios hogares", agregó.

Si bien el argumento de la salud pública es sólido, no está claro si esta fórmula eludirá un fallo del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh que estipulaba que la moratoria original solo podría extenderse si el Congreso otorgaba a los CDC una autorización "clara y específica" para hacerlo.

A primera vista, esta nueva medida de los CDC parece haber ignorado ese requisito con un argumento semántico. Rápidamente improvisado y legalmente cuestionable, el plan parece altamente vulnerable a nuevos desafíos judiciales, lo que significa que la nueva moratoria, que cubre al 90% de los inquilinos, puede ser solo una solución provisional.

El presidente dijo a los periodistas el martes que había buscado el consejo de académicos constitucionales y aún no tenía un panorama completo sobre las posibilidades de que la nueva moratoria pasara revista en los tribunales.

"No podría decir. No lo sé. Hay algunos académicos que dicen que sí y otros que dicen que no es probable", dijo el presidente.

"Pero, como mínimo, para el momento en que se litiga, probablemente se dará algo de tiempo adicional mientras entregamos esos US$ 45.000 millones a personas que de hecho están atrasadas con el alquiler y no tienen el dinero".

'Estas son lágrimas de alegría'

De alguna manera, la maniobra de Biden el martes recuerda la acción ejecutiva tomada por el expresidente Barack Obama para proteger a los inmigrantes indocumentados traídos a EE.UU. cuando eran niños de la deportación después de insistir en que no tenía el poder para hacerlo.

El programa de Acción Diferida para los Niños Llegados, creado por Obama en 2012, desató una saga extraordinaria de batallas legales y legislativas que continúan hasta el día de hoy, pero que alivió la presión política sobre Obama y ayudó a aliviar el costo humano de una situación que tenía un Congreso dividido. no pudo arreglar.

No hay duda de que Biden evitó una crisis humanitaria.

En una pequeña instantánea de la pesadilla, "Erin Burnett OutFront" de CNN el lunes presentó a la madre de Las Vegas de tres Dasha Kelly que vendió o empeñó gran parte de sus muebles por dinero en efectivo después de perder su trabajo como crupier cuando los casinos cerraron.

Esta madre espera que la desalojen con sus hijas ahora que venció la moratoria:"¿Cómo les explicas a tus hijas?"

Un día después Kelly tuvo una doble celebración. Primero, estaba la extensión de la moratoria diseñada por Biden, a quien se refirió como "nuestro preciado presidente". Y una página de GoFundMe que creó superó los US$ 170.000 después de volver a aparecer en el programa de Burnett.

"Todavía estoy en negación... es realmente abrumador. Son lágrimas de alegría, créeme", dijo Kelly.

El drama sobre la moratoria ilustró el traicionero ambiente político que debe enfrentar la administración de Biden.

Primero, enfatiza el peligro que representa para su presidencia el resurgimiento de una pandemia que Biden esperaba que hubiera terminado. No hay garantía de que la situación mejore cuando expire la última moratoria en octubre.

El presidente también estuvo bajo extrema presión de los demócratas progresistas.

Varios legisladores liberales intensificaron su campaña para una extensión de la moratoria de vivienda acampando en los escalones del Capitolio de Estados Unidos. La líder de la protesta, la representante de Missouri Cori Bush, le dijo a Burnett que ella también estaba "abrumada".

"Tanta gente en este momento, millones de personas que usted conoce, no se verán obligadas a salir a las calles", dijo Bush. "No debería haber llegado a esto, pero me alegro de que estemos aquí".

La controversia de la moratoria llega en un momento cada vez más desafiante para la administración. La Casa Blanca tiene que pedir a los progresistas que reduzcan sus aspiraciones mientras Biden busca aprobar un proyecto de ley de infraestructura bipartidista y lograr que los demócratas moderados firmen una medida de gasto masivo. El incumplimiento de la moratoria podría haber dañado las esperanzas del presidente de unir a su partido en los puntos de la agenda que definirán el éxito o el fracaso de su administración.

Esto es lo que incluye el proyecto de ley de infraestructura bipartidista

Biden tomó medidas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, entre los demócratas del Congreso criticados por actuar con demasiada lentitud para renovar la moratoria, señaló que no habría acción por parte del Capitolio. Aparentemente, estaba preocupada por exponer a los demócratas moderados de los distritos suburbanos a una votación dura, y probablemente inútil. Incluso mientras trabaja con Biden para aprobar su agenda, la poderosa Pelosi todavía tiene un poder independiente que puede plantear sus propios desafíos a la Casa Blanca.

Políticamente, el espectáculo de potencialmente millones de estadounidenses siendo expulsados de sus hogares sería insostenible para cualquier Casa Blanca, y mucho menos para una administración demócrata construida sobre el principio de usar el poder del gobierno para aliviar la difícil situación de los estadounidenses más pobres. Entonces, Biden tenía que hacer algo.

La administración se prepara para las impugnaciones judiciales

La crisis fue un nuevo desafío inoportuno para una Casa Blanca que se enfrenta repentinamente a una cascada de amenazas políticas, incluido el repunte brutal de la pandemia y una situación de rápido deterioro en Afganistán que podría convertirse en un verdadero desastre de política exterior después de que Biden ordenó el regreso de todas las tropas estadounidenses.

Ahora, al menos, en materia de vivienda, la administración tiene una estrategia política viable que no la deja indefensa. Biden dijo que esperaba que el nuevo plan diera tiempo a los gobiernos locales y estatales para entregar más ayuda de emergencia para el alquiler a quienes la necesiten.

Si un tribunal bloquea la medida, la Casa Blanca al menos puede argumentar que el presidente tomó medidas audaces para proteger a los estadounidenses necesitados y puede culpar a los republicanos antes de las elecciones de mitad de período por negarse a cooperar para evitar que los ciudadanos sean expulsados a las calles.

El drama de la moratoria también refleja el limitado espacio de maniobra que enfrentan la Casa Blanca y los demócratas en un momento en que muchos de sus votantes exigen un liderazgo audaz. Incluso si una extensión aprobada por la Cámara, tenía pocas posibilidades de atraer a 10 republicanos al Senado para superar las reglas obstruccionistas que obstaculizan gran parte del resto de la agenda de Biden.

Esto no solo subraya la casi imposibilidad de cumplir grandes esperanzas entre los demócratas para la presidencia de Biden con una estrecha mayoría en la Cámara y un Senado 50-50. También es una señal de advertencia. Sigue habiendo poco apetito entre los republicanos, ahora encerrados en un mensaje electoral de mitad de período dirigido a grandes gastos demócratas, por nuevos, grandes y costosos esfuerzos de rescate de la pandemia.

ANÁLISIS | Joe Biden está teniendo la peor semana de su presidencia hasta ahora

Esto podría ser un problema si la variante delta desacelera seriamente la economía, lo cual es crucial para las esperanzas electorales de mitad de período de los demócratas, y Biden necesita pedir más estímulo.

En última instancia, todo el pánico de la moratoria de la vivienda, por supuesto, surgió del razonamiento legal de Kavanaugh, un juez instalado como parte de la formación del expresidente Donald Trump de una mayoría conservadora en el máximo estrado de la nación.

La visión de los presidentes demócratas luchando para lidiar con trampas colocadas por un tribunal construido específicamente para contrarrestar las aspiraciones de un gobierno liberal activista podría repetirse una y otra vez en los próximos años.

