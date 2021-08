Ashley Judd vuelve a caminar, seis meses después de destrozarse la pierna en un accidente en el Congo

(CNN) -- Ashley Judd dice que es con "asombro silencioso" que está caminando, casi seis meses después de destrozarse la pierna en cuatro partes mientras estaba de viaje en la República Democrática del Congo.

La estrella de "Double Jeopardy" y activista fue hospitalizada en febrero tras sufrir graves lesiones por una caída mientras viajaba por la selva tropical.

El domingo, Judd anunció un hito importante en su camino hacia la recuperación en Instagram, diciendo a sus fans que logró caminar "cuesta arriba en superficies irregulares durante una hora con confianza".

"Hoy, cinco meses y tres semanas después del accidente en la selva congoleña, volví a caminar, ¡y de qué manera!", escribió Judd junto a una serie de videos e imágenes de su reciente caminata en Suiza.

La actriz, de 53 años, continuó detallando su experiencia: "Al entrar, me sentí a gusto, en mi vestimenta natural, en casa, en mi espíritu. Mi pierna y mi pie, funcionaron de maravilla".

Judd también reveló que recientemente caminó otro tramo en Ticino, Suiza, y dijo que está trabajando para recuperar su resistencia.

"Este es el camino a seguir. Pero estoy a la altura de las tareas diarias, pues ¡hasta estoy cargando leña en nuestra cabaña alpina!", añadió.

Judd había estado viajando por el Congo cuando tropezó con un árbol caído. En una entrevista en Instagram Live con el columnista del diario The New York Times Nick Kristof en febrero, recordó que estuvo tirada en el suelo durante cinco horas, con una "pierna muy deformada", mordiendo un palo por el dolor y "aullando como un animal salvaje".

En la entrevista dijo que tardaron "55 horas increíblemente angustiosas" en llevarla de la selva a una mesa de operaciones en Sudáfrica.

En su último post de Instagram, Judd reconoció que aunque su pierna "nunca será la misma", ha llegado a querer a su "nueva pierna", diciendo: "Somos amigas. Hemos recorrido un largo camino y tenemos una vida fabulosa por delante".

