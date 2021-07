Bob Odenkirk se encuentra en condición estable después de colapsar en el set de 'Better Call Saul'

(CNN) -- Bob Odenkirk, estrella de los exitosos programas de televisión "Breaking Bad" y "Better Call Saul", se encuentra en condición estable "después de experimentar un incidente relacionado con el corazón" que lo hizo colapsar en el set, dijeron el miércoles representantes del actor.

Odenkirk estaba filmando "Better Call Saul" en Nuevo México cuando se derrumbó, dijo TMZ, que informó por primera vez del incidente.

En un comunicado, los Odenkirk agradecieron al personal médico que cuida al actor, así como a los seguidores por su gran apoyo.

"Better Call Saul" se encuentra actualmente en producción para su sexta temporada. Es una precuela de la serie criminal de AMC "Breaking Bad", que presentó a Odenkirk como Saul Goodman, el abogado defensor del protagonista del programa, Walter White, interpretado por Bryan Cranston.

Según fuentes de TMZ, "Odenkirk cayó e inmediatamente fue rodeado por miembros del equipo que llamaron a una ambulancia".

Michael McKean, quien interpreta a su hermano, Chuck, en la serie, fue uno de los muchos que le desearon lo mejor al actor en las redes sociales. "Mucho amor a nuestro @mrbobodenkirk. Lo tienes, hermano", tuiteó McKean.

Odenkirk co-creó y co-protagonizó la serie de comedia de sketches de HBO "Mr. Show with Bob and David". Ha ganado dos premios Emmy y recibió 16 nominaciones, incluidas nueve por su trabajo en "Better Call Saul".

