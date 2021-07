Las 10 canciones más populares de Johnny Ventura, según Spotify

(CNN Español) -- Johnny Ventura, quien falleció este miércoles a los 81 años de edad, dejó una huella profunda en la historia del merengue.

Ventura grabó más de 100 álbumes durante su carrera, según la plataforma de streaming. Su álbum 'Ah no, yo no sé no', de 1967, fue uno de los primeros temas de merengue que se convirtió en disco de oro.

Además, sus canciones trascendieron las fronteras de República Dominicana y formaron parte del repertorio de otros grandes artistas iberoamericanos.

Aquí te dejamos los 10 temas más populares del 'Caballo Mayor', como se lo conocía, según la plataforma Spotify. Puedes ingresar al canal del cantante haciendo clic aquí.

1. Patacón Pisao

2. Merenguero Hasta la Tambora

3. ¿Pitaste?

4. Mosaico 1920 5. Patacón Pisao (nueva versión) 6. Dilema 7. Carita Dulce 8. Guajira con Soul 9. Capullo y Sorullo 10. La Bala Más canciones de Johnny Ventura para disfrutar Aquí puedes encontrar una lista elaborada por Spotify que incluye las 50 "canciones imprescindibles" del artista dominicano.

