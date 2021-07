Hay pánico, miedo y arrepentimiento de pacientes no vacunados contra el covid-19, dice personal de un hospital de Florida

(CNN) -- Los trabajadores de la salud en el Baptist Medical Center de Jacksonville en Florida están escuchando el pánico, el miedo y el arrepentimiento de muchos de sus pacientes a medida que un número creciente ingresa por complicaciones de covid-19, y muchos necesitan ser conectados a ventiladores.

"Nos estamos preparando para intubar al paciente, lo que significa ponerlo en un respirador, y me dicen: 'Si me ponen la vacuna ahora, ¿puedo evitar el respirador?' Entonces, lo están suplicando", dijo a CNN la directora de enfermería Tammy Daniel. "Están desesperados porque están faltos de aire, no pueden respirar, están asustados, sienten que van a morir", agregó.

Pero para entonces, es demasiado tarde para que una vacuna detenga su infección.

El Baptist Medical Center ha visto multiplicarse el número de pacientes de covid-19 todos los días, dijo Daniel. "No podemos abrir las camas lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda", advirtió.

Florida es uno de los 32 estados donde la cantidad promedio de casos nuevos en los últimos siete días aumentó en más del 50% con respecto a la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Pero es uno de los dos únicos estados en los que todos sus condados tienen una alta transmisión de covid-19.

El aumento es abrumador en el Baptist Medical Center, donde 389 pacientes están siendo tratados por covid-19, un aumento de aproximadamente el 50% con respecto a hace una semana. De los nuevos pacientes, 83 están conectados a ventiladores, luchando por sobrevivir.

La directora de enfermería Tammy Daniel habla con CNN en el Baptist Medical Center de Jacksonville en Florida.

Más del 99% de esos pacientes no están vacunados y la edad promedio es de alrededor de 50 años, dijo el director ejecutivo de Baptist Health, Michael Mayo.

Muchos pacientes jóvenes con covid-19

La Dra. Michelle Aquino dijo que muchos de los pacientes que se enferman gravemente son jóvenes.

La semana pasada, internó a un joven de 19 años y otro de 25 por covid-19, ambos perfectamente sanos antes de sus infecciones, dijo.

"Entonces, estás viendo a estas personas sanas caminando diciendo 'no necesito una vacuna, estoy bien, si contraigo covid estaré bien', y eso no es cierto. Con la variante delta realmente hemos visto que eso no es cierto", dijo Aquino.

Algunos pacientes dijeron que estaban más preocupados por las vacunas que por la enfermedad. Ahora dicen que lamentan no haber recibido la vacuna antes.

Ese miedo a las vacunas es especialmente frustrante, dijo Aquino, porque todavía no existe un tratamiento significativo y seguro para el covid-19.

"Cuando los pacientes ingresan, somos muy honestos con ellos. Decimos mucho de esto, que creemos que ayudará, no estamos seguros de que ayudará, podría ayudar, esperamos que sea de ayuda, pero no estás seguro y lo tomas día a día”, dijo Aquino.

Todos en el Baptist Medical Center han perdido pacientes por el virus en las últimas semanas, afirmó Aquino, lo que ha sido una carga emocional para el personal que sabe que la mayoría de estas muertes podrían haberse evitado.

