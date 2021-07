Si no estás vacunado contra el covid-19, no deberías ir a un bar o restaurante, dice un experto

(CNN) -- Menos de la mitad de la población de EE.UU. está completamente vacunada contra el covid-19, y con los casos en aumento, los expertos instan a volver a tomar precauciones que recuerdan los primeros días de la pandemia.

"Lo que diría sin rodeos es: si no estás vacunado en este momento en Estados Unidos, no debes ir a un bar, probablemente no debes comer en un restaurante. Corres un gran riesgo de infectarte", dijo el Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN y profesor de medicina y cirugía en la Universidad George Washington, a Fredricka Whitfield de CNN.

En 48 estados, la tasa de nuevos casos de covid-19 en la última semana aumentó al menos un 10% en comparación con la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En 34 de esos estados, la tasa de nuevos casos aumentó en más del 50%.

Y los hospitales se están llenando de pacientes con covid-19 nuevamente, excepto que ahora, los pacientes son más jóvenes que antes, dijeron médicos en Alabama, Mississippi, Florida y Missouri.

A pesar de que muchos funcionarios y los expertos advierten que la mejor protección contra el virus proviene de las vacunas, solo el 49,1% de la población de EE.UU. está vacunada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Si una gran franja de personas sigue siendo resistente a la vacunación, dijo Reiner, Estados Unidos tiene dos opciones para controlar la propagación: cerrar negocios, lo que pocas personas quieren hacer, o volver a usar máscaras.

Covid-19 en Latinoamérica: Argentina, Brasil, México, Colombia, entre otros, superan el promedio mundial de vacunación

"La única forma de hacer que los no vacunados usen mascarilla es hacer que todos usen mascarilla", dijo Reiner.

Si bien el uso de mascarilla, como la vacunación, podría provenir del mandato de los líderes estatales, el Dr. William Schaffner, profesor de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, dijo que anticipa más éxito si el impulso para volver a las precauciones proviene de funcionarios locales y líderes comunitarios de confianza.

Y para aquellos que dicen que la vacunación es una elección personal, dijo Schaffner, tienen la mitad de razón.

"Esto es un poco como conducir en la luz roja. Sí, esa es su decisión, lo pone en peligro, pero también pone en peligro a otros", dijo Schaffner.

La variante delta aumenta los llamados a tomar precauciones

Maduro confirma la variante delta en Venezuela 1:23

Parte de la urgencia de controlar la propagación e implementar precauciones se debe a la prevalencia de la variante delta, que se cree que es más transmisible que otras cepas del virus.

"Al comienzo de la pandemia, los CDC dijeron que un contacto cercano era alguien con quien estás en el interior sin mascarilla durante 15 minutos o más", dijo la Dra. Celine Gounder, quien se desempeñó en la junta asesora de transición sobre covid-19 del presidente Joe Biden, en una entrevista con STAT publicada el viernes. "El equivalente a eso con la variante delta no es de 15 minutos, es de un segundo".

Eso significa que las personas pueden necesitar hacer más de una cosa para protegerse de la variante más transmisible, dijo Gounder, especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina Grossman de NYU.

Además de la vacunación, "algunas de las otras capas que deberíamos considerar serían usar mascarillas en el interior cuando se está fuera de la burbuja del hogar, optimizando la ventilación en el hogar; simplemente abrir la ventana funciona muy bien", dijo.

La gente debería pensar en términos de la cantidad de virus que hay en el aire, además de cuánto tiempo podrían estar en contacto con ese aire cargado de virus.

"Entonces, si estás en el interior, no hay mucha dilución del aire a menos que abras las ventanas y hagas ese tipo de cosas. Cuando estás al aire libre, se diluye casi infinitamente. Por lo tanto, al aire libre, tu riesgo es realmente bajo", dijo Gounder.

¿Se están tomando las decisiones correctas para controlar la variante delta en EE.UU.?

A medida que se propaga la variante delta, aumentan las tasas de infecciones y hospitalizaciones.

En California, el condado de San Diego y el condado de Los Ángeles informaron su mayor número de casos desde febrero, y las hospitalizaciones en el condado de Los Ángeles se han más que duplicado en dos semanas. El domingo, los funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron que las hospitalizaciones superaron las 700 por primera vez desde marzo.

En Florida, los datos de salud del estado muestran que la positividad de nuevos casos casi se duplicó en dos semanas, de 7,8% la semana del 2 de julio a 15,1%.

Un total de 870 pacientes hospitalizados fueron reportados el domingo en Alabama, según el panel de control de salud pública de covid-19 del estado. Las hospitalizaciones allí han aumentado constantemente desde principios de julio: el 4 de julio se informaron solo 213 pacientes hospitalizados.

Y Louisiana ahora tiene el mayor aumento de casos per cápita en Estados Unidos, dijeron funcionarios estatales el viernes.

"Sabemos que más del 80% de estos son la variante delta, eso es lo que está causando este aumento", dijo el gobernador John Bel Edwards.

"Y lo que permite el aumento es un porcentaje muy bajo de personas que se han vacunado".

A medida que los expertos presionan por los mandatos de vacunas, un gobernador dice que no lo hará

Es probable que las tasas de vacunación aumenten, dijeron Reiner y Schaffner, si los empleadores y las escuelas exigieran vacunas.

El exdirector general de Sanidad de EE.UU. Jerome Adams dijo lo mismo, pero agregó que probablemente no sucederá hasta que las vacunas obtengan la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).

"Si deseas que un grupo de personas se vacune muy rápido, obtén la licencia de estas vacunas", dijo Adams a CBS el domingo. "Y luego verás que los militares la hacen obligatoria, verás que las empresas la hacen obligatoria".

Cada vacuna disponible en Estados Unidos ha sido autorizada por la FDA para uso de emergencia, pero aún no han sido aprobadas por completo.

Y la falta de una aprobación completa está contribuyendo a la duda ante las vacunas, dijo Adams.

Biden dice que la aprobación total de la FDA de una vacuna de covid-19 podría llegar a fines de agosto

Cuando se le preguntó el domingo si los mandatos de vacunas deberían estar sobre la mesa, el coordinador del coronavirus de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, dijo a CNN que los gobiernos municipales y las empresas deberían considerar cualquier estrategia que hiciera que sea seguro ingresar a sus instalaciones, ya sea que requieran vacunas o pruebas negativas de covid-19.

Pero él quiere que la FDA se tome su tiempo para revisar a fondo las solicitudes de aprobación, para que la gente sepa que la agencia no estaba "cediendo a la presión política".

Zients espera que alguna aprobación llegue en algún momento de agosto o septiembre. El presidente Biden dijo la semana pasada que la aprobación total podría llegar antes de fines de agosto.

Pfizer/BioNTech y Moderna han iniciado sus solicitudes para la aprobación total de la FDA, mientras que Johnson & Johnson ha dicho que tiene la intención de solicitar la licencia.

En Arkansas, donde las tasas de vacunación son particularmente bajas, el gobernador Asa Hutchinson dijo que no exigirá vacunas.

Arkansas reportó 11.748 nuevos casos y 56 nuevas muertes la semana pasada con una calificación de positividad del 19,32% según el Centro de Recursos de Coronavirus de Johns Hopkins. Alrededor del 36% de los residentes de Arkansas están completamente vacunados, informó el sitio.

Hutchinson dijo que exigir la inoculación podría "provocar una mayor reacción de negatividad hacia el Gobierno y luego una imposición sobre la libertad".

Travis Caldwell, Holly Yan, Dakin Andone, Melissa Alonso, Lauren Mascarenhas, Claudia Dominguez, John Bonifield, Elizabeth Cohen, Deanna Hackney, Chuck Johnston y Alexandra Meeks de CNN contribuyeron a este informe.

