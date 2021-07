Asesores de los CDC se reunirán este jueves para discutir la necesidad de refuerzos y la seguridad de la vacuna de J&J

(CNN) -- Los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) se reunirán este jueves para hacer recomendaciones sobre cómo abordar los nuevos problemas de seguridad relacionados con la vacuna Johnson & Johnson de covid-19 y para revisar los datos preliminares sobre si se necesitarán refuerzos de la vacuna en el futuro, especialmente para personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) tiene programado reunirse de 11 am a 4:30 pm ET. No hay planes para que el panel vote sobre los temas incluidos en la agenda.

ACIP es un panel compuesto por expertos médicos externos en los campos de vacunología, inmunología, pediatría, medicina interna, enfermería, virología, salud pública, enfermedades infecciosas y otras subespecialidades. Los CDC generalmente aceptan sus recomendaciones una vez que se han emitido los votos.

ACIP ha brindado una guía crucial durante toda la pandemia, incluido el asesoramiento sobre la autorización de uso de emergencia para las tres vacunas contra el covid-19 actualmente disponibles en EE. UU., la autorización de la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 15 años y, en abril, para poner fin a la pausa de la vacuna J&J debido a un trastorno poco común de la coagulación de la sangre que se ha presentado en un pequeño número de receptores de la vacuna.

Lo que debes saber sobre la vacuna de Johnson & Johnson y el riesgo mínimo de síndrome de Guillain-Barré

El jueves, ACIP abordará varios temas nuevos con respecto a la seguridad y durabilidad de las vacunas contra el covid-19.

Para comenzar, ACIP revisará datos recientes sobre casos de síndrome de Guillain-Barré (GBS) entre personas que han sido vacunadas contra el covid-19 con la vacuna J&J.

Los funcionarios federales de salud dicen que ha habido unos 100 informes preliminares de casos de GBS, un trastorno neurológico raro en el que el sistema inmunológico del cuerpo daña las células nerviosas, causando debilidad muscular y, a veces, parálisis temporal, entre los casi 13 millones de personas que han recibido la vacuna.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) ya actualizó la semana pasada la etiqueta de la vacuna J&J para incluir al GBS como un riesgo poco común. La discusión del ACIP de mañana se centrará en la cuestión de si, dado este evento adverso, el beneficio de la vacuna J&J aún supera el riesgo de GBS. Se espera que ACIP diga que sí.

La reunión de mañana fue precipitada por este evento adverso recientemente identificado, dijo a CNN el Dr. William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y miembro del ACIP. "No habrá votaciones formales y llegaremos a la conclusión de que el riesgo de covid es muy alto y los riesgos de la vacuna muy bajos. Reales, pero muy bajos", agregó.

ACIP también abordará el tema de los refuerzos de las vacunas contra el coronavirus y se dará prioridad a la revisión de los datos sobre la necesidad de vacunas de refuerzo para las personas inmunodeprimidas.

Líderes de la OMS piden no hablar de dosis de refuerzo hasta que la vacunación contra el covid-19 alcance a más personas

Informes recientes han sugerido que las vacunas de covid-19 no son lo suficientemente efectivas en personas con sistemas inmunológicos debilitados, y la semana pasada, los CDC revisaron su guía para individuos completamente vacunados.

Advirtieron a las personas inmunodeprimidas que las vacunas pueden no ser tan efectivas para ellos, y se les anima a continuar con las precauciones de seguridad como si no estuvieran vacunadas. Sin embargo, los CDC aún no han recomendado formalmente refuerzos para nadie.

El objetivo de ACIP mañana es sopesar la necesidad de refuerzos y revisar qué datos están disponibles y publicados actualmente. "Lo que [ACIP] demostrará mañana es que la evidencia es muy escasa", dice Schaffner, lo que en última instancia significa que el grupo no votará por los refuerzos.

A principios de este mes, Pfizer anunció que buscaría autorización para proporcionar una tercera dosis de su vacuna de covid-19 como refuerzo, citando datos de Israel sobre la propagación continua del coronavirus y la eficacia limitada contra la variante delta más transmisible.

Los funcionarios de salud, incluido el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, continúan diciendo que EE.UU. necesita más datos antes de recomendar refuerzos de vacunas contra el coronavirus para cualquier persona.

"Los CDC y la FDA dijeron que basándonos en los datos que conocemos en este momento, no necesitamos un refuerzo", le dijo Fauci a Chris Cuomo de CNN la semana pasada. "Eso no significa que eso no vaya a cambiar. De hecho, es posible que en algún momento necesitemos dar refuerzos en todos los ámbitos o en ciertos grupos selectos, como los ancianos o las personas con afecciones subyacentes".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.