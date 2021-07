Elon Musk dice que ha invertido mucho en bitcoin y quiere 'verlo tener éxito'

Nueva York (CNN Business) -- El fundador de Tesla, Elon Musk, es una de las voces más fuertes en el mundo de las criptomonedas. Con frecuencia usa su plataforma masiva en Twitter para publicar sobre varios activos digitales y, a menudo, causa cambios bruscos en sus precios, lo que lleva a algunos a cuestionar sus verdaderas intenciones.

Pero este miércoles, Musk trató de aclarar que es tanto un inversor en criptomonedas como un partidario.

Durante un evento llamado The B Word, que tenía como objetivo "explicar cómo las instituciones pueden adoptar el bitcoin", junto con el CEO de Twitter y Square, Jack Dorsey, y la CEO de Ark Invest, Cathie Wood, Musk dijo que las únicas inversiones personales importantes que tiene fuera de sus empresas, Tesla y SpaceX están en bitcoin, ethereum y dogecoin. Añadió que Tesla y SpaceX también poseen bitcoin.

A pesar de la confusión que ha creado recientemente en el mundo de las criptomonedas, Musk dijo que es "un partidario de bitcoin y la idea de la criptomoneda en general".

Los precios de varias criptomonedas grandes, incluidas las tres que posee Musk, se dispararon en los últimos meses en respuesta a sus declaraciones y acciones en Tesla. Dogecoin se desplomó en mayo después de que Musk apareció en Saturday Night Live. Ese mismo mes, Musk dijo que Tesla dejaría de aceptar bitcoins como pago debido a la gran cantidad de energía utilizada para extraerlo, lo que provocaría una caída del precio.

Pero, en última instancia, Musk dijo en el evento que su éxito financiero está en parte relacionado con el desempeño de tales monedas digitales. Y al estilo de Musk, lo expresó de una manera que podría llamar la atención de los reguladores.

"Si el precio de bitcoin baja, pierdo dinero", dijo Musk. "Podré bombear, pero no descargar... definitivamente no creo en subir el precio y vender, o algo así. Me gustaría que bitcoin tuviera éxito".

Un "pump and dump" (que en español se traduce como bombear y descargar) es un tipo de fraude de valores en el que alguien intenta aumentar el precio de un activo mediante declaraciones falsas, engañosas o exageradas (el "pump") y luego los vende para sacar provecho de los precios inflados (el "dump"), este tipo de sistema es monitoreado y procesado por la Comisión de Bolsa y Valores.

Musk no es ajeno a esta agencia. En 2018 fue acusado de fraude de valores por la forma en la que usa Twitter, incluso para publicar información sobre el pronóstico financiero de Tesla. Musk aceptó un acuerdo que requiere que los abogados de Tesla revisen sus publicaciones sobre la compañía, que, según los informes, ha violado dos veces en los últimos dos años.

El miércoles, Musk y Dorsey también abordaron las preocupaciones ambientales sobre la minería de bitcoin y otras criptomonedas, que requieren enormes cantidades de energía para alimentar las computadoras necesarias para "minarlas". Hay un número finito de bitcoins y las computadoras deben completar ecuaciones complejas para acceder a ellas (o "minarlos") y ponerlas en circulación; a medida que se extraen más bitcoins, más difícil y más intensivo en energía se vuelve el proceso.

En mayo, Tesla detuvo las transacciones de bitcoins después de que Musk dijera que se dio cuenta de que la red de la criptomoneda podía depender de la energía a base de carbón.

"La misión de Tesla es acelerar el advenimiento de la energía sostenible. No podemos ser la compañía que hace eso y tampoco hacer la gestión adecuada sobre el uso de energía de bitcoin", dijo Musk. "Ahora, parece que Bitcoin se está desplazando mucho más hacia las energías renovables".

Musk dijo que la compañía mantiene bitcoin en sus libros y probablemente comenzará a aceptar pagos de bitcoin nuevamente cuando aproximadamente la mitad de la energía utilizada para extraer bitcoin provenga de fuentes limpias como la energía solar y eólica, algo que ya había dicho anteriormente en Twitter. (Sin embargo, Musk es conocido por hacer promesas y luego dar marcha atrás).

Dorsey, cuya compañía Square compró miles de millones en bitcoins y creó una aplicación para desarrolladores de criptografía, destacó el potencial de aprovechar varias formas de energía no utilizada para impulsar las operaciones de minería de criptomonedas. Mencionó una empresa llamada Great American Mining, que captura llamaradas de metano en campos petroleros para alimentar sus sistemas de minería de bitcoins.

"Imagínense toda la energía no utilizada que se desperdicia todos los días y poder obtener energía y convertirla en un sistema monetario seguro y sólido para el planeta", dijo Dorsey.

