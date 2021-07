Pérdidas económicas de los Juegos Olímpicos de Tokio sin fanáticos serán "enormes", dice empresario japonés

Hong Kong / Tokio (CNN Business) -- Uno de los líderes empresariales más destacados de Japón dice que los Juegos Olímpicos están perdiendo su valor comercial.

El presidente ejecutivo de Suntory, Takeshi Niinami, le dijo a CNN Business en una entrevista exclusiva el lunes que su compañía decidió no ser patrocinador de los próximos Juegos de Tokio, diciendo que era "demasiado caro".

"Pensamos en ser un socio olímpico ... pero la economía no coincidió", dijo el jefe del gigante japonés de bebidas, que alberga marcas como Orangina y Jim Beam bourbon.

En lugar de firmar como patrocinador oficial, Suntory trazó otra ruta para aumentar su visibilidad durante los Juegos, que comienzan este viernes: la compañía con sede en Tokio planeaba vincularse con restaurantes y bares alrededor de las sedes deportivas para promocionar sus bebidas y abrir varios establecimientos para servir sus productos en exclusiva.

"Pensé que esta ocasión sería un gran escaparate para nosotros", dijo Niinami en Tokio. "Esperaba que vinieran muchos espectadores del extranjero".

La reciente decisión de los organizadores de excluir a los espectadores de las sedes de los Juegos en Tokio por motivos de salud pública descartó esos planes.

"Las pérdidas económicas serán enormes", dijo Niinami, estimando que las empresas japonesas podrían haber disfrutado de un aumento de aproximadamente un 10% en las ventas si se hubieran permitido los fanáticos.

Takeshi Niinami, presidente ejecutivo de Suntory.

El efecto de unos Juegos Olímpicos sin espectadores

No tener espectadores nacionales podría costarle a la economía de Japón 146.800 millones de yenes (US$ 1.300 millones), según una estimación de Takahide Kiuchi, economista del Nomura Research Institute.

En un informe de junio el instituto señaló que "gran parte del beneficio económico esperado de los Juegos de Tokio desapareció en marzo, cuando se decidió prohibir a los espectadores extranjeros viajar a Japón", una medida que Kiuchi proyectó ya había causado pérdidas económicas de US$ 1.400 millones.

"Este es el momento [cuando] tenemos que pensar: ¿cuál es el valor de los Juegos Olímpicos?", dijo Niinami. "Creo que los Juegos Olímpicos han estado perdiendo [su] valor".

Los Juegos de Tokio han sido muy controvertidos, con innumerables protestas para cancelar el evento y miles de voluntarios que se retiraron.

A pesar de los estrechos vínculos de Niinami con el gobierno japonés (es asesor económico del primer ministro Yoshihide Suga), el ejecutivo no rehuye criticarlo. "No sé por qué los Juegos no se retrasaron", dijo, y señaló el retraso en el lanzamiento de vacunas en Japón y la ola de calor en curso en Tokio. "[Ellos] deberían posponerse ... al menos dos meses".

Una gran apuesta

Este mes, Japón confirmó que los Juegos Olímpicos se llevarían a cabo en estado de emergencia debido a la pandemia de coronavirus.

Esa noticia fue un duro golpe para quienes, como Suntory, habían apostado por un aumento en el gasto de los consumidores. Hasta ahora, más de 60 empresas japonesas han gastado un récord de US$ 3.000 millones en los Juegos Olímpicos de este año, y ahora muchas de ellas están preocupadas por el retorno de la inversión.

Cuando se le preguntó si pensaba que los Juegos Olímpicos aún podrían dar un impulso a las empresas japonesas este verano, Niinami dijo: "Cada vez lo creo menos".

Algunas empresas han tenido que reconsiderar significativamente su participación.

Akio Shinya, director gerente de Tokyo Skytree, la torre de transmisión más alta del mundo, le dijo a CNN Business que su compañía había deliberado el año pasado "si deberíamos convertirnos en patrocinador bajo esta circunstancia".

Aunque más tarde decidió comprometerse, desde entonces se ha visto obligado a cancelar varios eventos, incluido un relevo de antorchas en la plataforma de observación del rascacielos con la intención de "levantar el ánimo para los Juegos Olímpicos".

"Debido al covid-19, no es el momento adecuado", dijo Shinya. "No había estado de ánimo para celebrar un festival tan elegante".

Unos Juegos Olímpicos impopulares

Casi el 80% de la gente en Japón dice que los Juegos Olímpicos no deberían seguir adelante, según una encuesta de Ipsos Mori publicada la semana pasada.

Las empresas han sido conscientes de estas sensibilidades. Esta semana, Toyota, uno de los patrocinadores más importantes de los Juegos, dijo que no lanzaría anuncios relacionados con el evento en Japón, eligiendo en su lugar publicar anuncios comerciales "regulares".

Según la división norteamericana del fabricante de automóviles, la decisión se tomó teniendo en cuenta "la situación del covid-19" en el país.

Michael Payne, exdirector de marketing del Comité Olímpico Internacional, reconoció la ardua batalla de las empresas. "No tiene sentido endulzar. Sabes, esta no es una situación ideal", dijo.

Pero Payne, quien creó el programa de patrocinio global de los Juegos Olímpicos hace unas cuatro décadas, predice que las empresas podrían "aún estar gratamente sorprendidas por el posible beneficio heredado de estos Juegos tan difíciles".

"Todavía hay una oportunidad importante", dijo. "No lo descartaría todo todavía".

