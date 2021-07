Casi 73 millones de estadounidenses viven en condados con altas infecciones por covid-19: es hora de volver a ponerse las mascarillas, dice la Dra. Wen

(CNN) -- Con la propagación de la variante delta altamente contagiosa, particularmente entre los estadounidenses no vacunados, puede ser hora de presionar el "botón de reinicio" en la respuesta a la pandemia y que gran parte del país se vuelva a poner las mascarillas, dijo una experta.

"Estamos en un punto de la pandemia muy diferente de lo que estábamos hace un mes", dijo el martes la Dra. Leana Wen a Jim Acosta de CNN. "Y por lo tanto, deberíamos seguir el ejemplo del condado de Los Ángeles y decir que si hay lugares donde se mezclan personas vacunadas y no vacunadas, entonces los mandatos de mascarillas en interiores deben aplicarse".

El condado de Los Ángeles restableció un mandato de mascarilla durante el fin de semana, requiriendo su uso en interiores independientemente del estado de vacunación.

La OMS pide transparencia a China sobre origen de covid 0:45

Wen, analista médica de CNN, dijo que hay dos excepciones a las ocasiones en que cree que las personas deberían usar máscaras en interiores en público: cuando todos están vacunados y han proporcionado pruebas o si hay un nivel muy alto de vacunación comunitaria.

Idealmente, los mandatos de máscaras estarían vigentes mientras los líderes avanzan hacia métodos para probar el estado de vacunación para aumentar las tasas de vacunación, dijo Wen, médica de emergencias y profesora visitante de políticas y administración de salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Pero aproximadamente el 22% de la población de EE.UU., o casi 73 millones de personas, vive en un condado que se considera que tiene una transmisión "alta" de covid-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Solo el 48,7% de la población total de EE.UU. está completamente vacunada contra el virus, según los CDC, un número muy por debajo del 70 a 85% que los expertos en salud han estimado que se necesitaría para frenar o detener la propagación.

Con tasas de vacunación tan bajas, los casos están aumentando en 47 estados, con el promedio de siete días de casos nuevos al menos un 10% más alto que la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El lunes, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, firmó una renovación del estado de emergencia de salud pública debido al covid-19 por otros 90 días, ya que algunos estados están viendo impactos particularmente preocupantes de la pandemia.

El aumento actual de casos puede seguir ejerciendo presión sobre el sistema de atención médica en Mississippi, advirtieron funcionarios estatales.

"Tendremos unas semanas difíciles, delta nos está golpeando muy fuerte", dijo el martes el Dr. Thomas Dobbs, funcionario de salud estatal. "Vamos a ver a la gente morir innecesariamente durante el próximo mes o dos, sin una buena razón".

Los casos infantiles de covid-19 casi se duplican desde finales de junio

Si bien el virus se propaga entre adultos no vacunados, los niños, muchos de los cuales aún no son elegibles para vacunarse, están sintiendo los impactos.

"No parece que este virus se dirija selectivamente a los niños", le dijo a Erin Burnett de CNN el Dr. Peter Hotez, profesor y decano de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine. "Es solo que tantas personas no vacunadas se están contagiando con delta, que los niños son arrastrados".

Coronavirus, variante delta: amenaza mundial 40:14

La semana pasada, más de 23.000 niños contrajeron covid-19, que es casi el doble de lo que se informó a finales de junio, informó el martes la Academia Estadounidense de Pediatría. Los niños representan casi el 16% de los casos notificados semanalmente.

Y aunque los niños tienen un riesgo menor de desarrollar una enfermedad grave por covid-19 que los adultos mayores, la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, rechazó las afirmaciones de que no están siendo afectados.

"Una cosa que solo quiero hacer notar respecto a los niños es que creo que caemos en este pensamiento erróneo de decir que solo 400 de estas 600.000 muertes por covid-19 han sido en niños", dijo Walensky. "Se supone que los niños no deben morir. Por lo tanto, 400 es una cantidad enorme para la temporada respiratoria".

Actualmente, la población más joven elegible para las vacunas es la de 12 años, aunque se están realizando estudios para brindar protección a los niños más pequeños.

Es "muy probable" que los datos sobre las vacunas contra el covid-19 en niños menores de 12 años estén disponibles a principios del invierno, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Y cuando estén disponibles, Fauci dijo que no se sorprendería si las escuelas consideraran incluir las vacunas contra el covid-19 como inmunización requerida.

Si la pandemia es aplastada por completo y se mantiene controlada con muy poca actividad, entonces dijo que no cree que se requieran vacunas escolares contra el covid-19. Sin embargo, si este año y el próximo sigue habiendo un problema con el coronavirus, "muy bien podría ser necesario", dijo Fauci en CBS This Morning Tuesday.

Los lugares de trabajo comienzan a exigir vacunas

Muchos expertos han sugerido que los mandatos locales de vacunación podrían ser una estrategia importante para aumentar la tasa de vacunación y controlar el virus.

A partir de agosto, los trabajadores de los hospitales y clínicas de salud de la ciudad de Nueva York deberán vacunarse o hacerse pruebas semanales de covid-19, según el secretario de prensa del alcalde Bill de Blasio, Bill Neidhardt.

Once hospitales públicos son parte de la iniciativa.

Experto recomienda no dejar de usar mascarilla 1:55

Además, Banner Health, un servicio de salud sin fines de lucro que es el empleador privado más grande de Arizona, exige que los empleados se vacunen contra el covid-19 para mantener sus trabajos.

"Con limitadas excepciones, todos los miembros del equipo tienen hasta el 1 de noviembre para estar completamente vacunados", dijo la compañía el martes en un comunicado de prensa.

Banner Health citó el aumento de la variante delta como una razón para la orden, junto con la necesidad de prepararse para la próxima temporada de influenza. La compañía dice que los detalles sobre cómo los empleados pueden solicitar una exención al requisito se publicarán más adelante.

"Estamos dando este paso para reducir el riesgo para nuestros pacientes, sus familias, visitantes y entre ellos", dijo el presidente y director ejecutivo Peter Fine en una declaración escrita. "La seguridad es una prioridad absoluta y el mandato de la vacuna contra el covid-19 refleja ese compromiso".

Banner Health dijo que emplea a unas 52.000 personas en Arizona, California, Colorado, Nebraska, Nevada y Wyoming.

Estas medidas podrían volverse más comunes cuando las vacunas obtengan la autorización completa de la FDA, han dicho los expertos.

A pesar del impulso de la vacunación, una encuesta publicada el martes por Axios-Ipsos mostró que la mayoría de los estadounidenses no vacunados dijeron que no es probable que se vacunen, independientemente de los esfuerzos de divulgación.

Deidre McPhillips y Michael Nedelman, Jacqueline Howard, Hayley Simonson, Lauren Mascarenhas, Jen Christensen, Virginia Langmaid, Naomi Thomas y Mark Morales de CNN contribuyeron a este informe.

