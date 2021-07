Jugadores de Boca Juniors pelean con la policía de Brasil tras eliminación de Copa Libertadores

(CNN en Español) -- En los vestuarios del Estadio Mineirao de Belo Horizonte, Brasil, se produjo un fuerte enfrentamiento entre jugadores de Boca Juniors de Argentina y la policía del estadio luego de ser eliminados en una ronda de penales ante el Atlético Mineiro.

Videos muestran a policías enfrentándose a los futbolistas del club argentino luego de intentar ingresar a los vestuarios del equipo rival y de los árbitros del partido.

Los jugadores de Boca Juniors fueron vistos en cámaras de televisión internacional lanzando vallas de seguridad y diferentes objetos.

En los videos se puede ver a la policía brasileña disparando gas pimienta a los jugadores del club argentino que no estaban de acuerdo con las decisiones de los árbitros del partido, especialmente una decisión del VAR (Video Assistant Referee) que anulaba un gol por un aparente fuera de juego.

Durante el partido, los jugadores de Boca Juniors protestaron las decisiones del árbitro. (Photo by BRUNA PRADO / POOL / AFP) (Photo by BRUNA PRADO/POOL/AFP via Getty Images)

Luego de que el incidente terminó, el Club Atlético Mineiro, en su página de Twitter verificada, informó que la policía de Belo Horizonte arrestó a algunos jugadores de Boca Juniors y también a algunos miembros del equipo técnico del club argentino.

El club brasileño agregó en su comunicado que los jugadores de Boca Juniors "atacaron a todos los que encontraron, además de romper bebederos y rejas".

Atlético Mineiro agregó que “después del partido, los jugadores de Boca bajaron por el túnel y se dirigieron al vestuario visitante. Unos minutos después, la delegación argentina salió de la sede y, en un bloqueo, se dirigió al vestuario arbitral”.

CNN ha intentado contactar tanto a Boca Juniors de Argentina como a Conmebol para obtener una reacción sobre los hechos y acusaciones del Atlético Mineiro sin obtener respuesta.

Hasta el momento, según se informó en vivo en diferentes canales deportivos, toda la delegación de Boca Juniors junto con sus jugadores se encuentra en una comisaría de Belo Horizonte.

La policía le dijo a CNN que había detenido a tres jugadores por cargos de 'daños a la propiedad, agresión y lesiones corporales', pero no especificó a qué equipo representaban los jugadores.

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, conversó con la cadena deportiva argentina TyC Sports luego de la derrota de su equipo en Brasil donde expresó su frustración por haber sido eliminados por malas decisiones de los árbitros, pero no se refirió al comportamiento agresivo de sus jugadores después del partido.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.