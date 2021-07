Mientras se prepara para despegar, Jeff Bezos admite que los críticos de los multimillonarios en el espacio tienen "mucha razón"

(CNN Business) -- Jeff Bezos, también conocido como "el ser humano más rico del universo", está a punto de dejar la Tierra por unos minutos espectaculares con su viaje al espacio. Va a ser un gran programa de televisión y transmisión.

Este martes, 52 años después del aterrizaje lunar del Apolo 11, Blue Origin lanzará su primer vuelo tripulado del New Shepard. Se espera que la transmisión en vivo de la compañía comience a las 7:30 a.m., hora de Miami, con el despegue a las 9 a.m. y el aterrizaje de regreso en la Tierra 11 minutos más tarde.

Todas las principales redes y sitios web llevarán el lanzamiento en vivo. Jackie Wattles, que cubre el espacio para CNN Business, tiene una guía de cómo ver aquí , que incluye un desglose minuto a minuto de los momentos importantes.

Este es el lugar de donde despegará Jeff Bezos 3:18

Es "un gran paso para el turismo espacial futuro", dijo Anderson Cooper, de CNN, y "un paso notable en una misión que comenzó hace más de dos décadas, cuando Jeff Bezos fundó Blue Origin". Cooper presentó "AC360" desde el lugar de lanzamiento el lunes.

Bezos ya no es tímido con los medios

Le pregunté a Rachel Crane, corresponsal espacial y de innovación de CNN, sobre el panorama mediático en Van Horn, Texas. Esto es lo que me dijo: "Blue Origin se ha resistido a los medios desde el principio y siempre ha estado muy controlado con su imagen pública. Por lo tanto, tener cualquier tipo de acceso con Blue es significativo, sin hablar del valor de varios días de oportunidades mediáticas después de años sin acceso importante".

Jeff Bezos volará al espacio. Esto es todo lo que debes saber

El domingo, CNN y otros tuvieron la oportunidad de salir a la plataforma de lanzamiento donde despegará el New Shepard. Luego nos aventuramos dentro del simulador del New Shepard y hablamos con Ariane Cornell, jefa de Astronaut Sales.

El lunes, Bezos y la tripulación hicieron una ronda de entrevistas en programas matutinos de la cadena y corresponsales de televisión fueron invitados nuevamente detrás de las puertas en Launch Site One TV para hacer apariciones en vivo a unos pocos kilómetros de la plataforma de lanzamiento. Jeff Bezos y su hermano Mark incluso entregaron la cena a los medios en el lugar.

¿Qué dijo Branson tras su viaje al espacio? 0:54

Aquí está el video de Crane de la entrega de la cena: puedes escucharla preguntar: "¿Esa es tu última comida?", Lo que llevó a Bezos a bromear con la prensa...

Bezos dice que los críticos tienen "mucha razón"

Más temprano en el día, durante una entrevista que se emitió en "New Day", Crane le preguntó a Bezos: "Ha habido un coro de críticos que dicen que estos vuelos al espacio son, ya sabes, solo paseos para los ricos, y que tú deberías estar gastando tu tiempo y tu dinero y energía, tratando de resolver problemas aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué les dice a esos críticos?".

Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk: la carrera multimillonaria del turismo espacial

Bezos no evitó la pregunta: "Bueno, yo digo que en gran medida tienen razón. Tenemos que hacer ambas cosas. Ya sabes, tenemos muchos problemas aquí y ahora en la Tierra y tenemos que trabajar en ellos, y siempre tenemos que mirar hacia el futuro. Siempre lo hemos hecho como especie, como civilización. Tenemos que hacer ambas cosas", respondió.

Dijo que esta misión se trata de "construir un camino al espacio para que las próximas generaciones hagan cosas asombrosas allí, y esas cosas asombrosas resolverán los problemas aquí en la Tierra".

La cobertura del periódico propiedad de Bezos

The Washington Post, propiedad de Bezos, emplea a uno de los mejores reporteros espaciales de Estados Unidos, Christian Davenport. Se divirtió un poco y tuiteó una selfie desde el exterior de un camerino de astronautas, el lunes por la noche.

Así entrenó Jeff Bezos para su viaje al espacio 2:41

El Post tiene una cobertura especial planeada para el lanzamiento: en asociación con Discovery, transmitirá un programa en vivo, "Space Launch LIVE: Blue Origin & Jeff Bezos Go To Space", en su sitio web y en los canales Discovery y Science, a partir de Martes a las 8 a.m., hora de Miami.

Libby Casey y Chris Jacobs presentarán desde el estudio del Post en Washington, con contribuciones de Davenport y otros. Se volverá a emitir en horario estelar en la televisión.

Los medios produjeron previamente una cobertura conjunta de la primera misión tripulada de SpaceX, por lo que esta no es la primera vez gracias a Bezos...

