Gobierno de México informa retorno de personal médico a Cuba

(CNN en Español) -- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó a través de un comunicado que este jueves el Gobierno del país envió de regreso a La Habana, Cuba, a 92 médicos y enfermeras que se encontraban prestando servicios médicos por la pandemia del covid-19.

Los médicos y enfermeras regresaron a Cuba con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana.

La secretaría dijo que este grupo de especialistas de la salud estaban trabajando en el oriente de la Ciudad de México.

En esta imagen de archivo se ve a la primera brigada médica cubana del Contingente 'Henry Reeve' procedente de Italia a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el 8 de junio de 2020. (Photo by Ismael FRANCISCO / POOL / AFP) (Photo by ISMAEL FRANCISCO/POOL/AFP via Getty Images)

