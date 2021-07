¿Qué significa para los niños la nueva guía sobre covid-19 de los CDC para las escuelas?

(CNN) -- Cinco días completos a la semana, todas las semanas: después de más de un año de aprendizaje remoto, horarios híbridos y experiencias perdidas, volver a la escuela, la escuela "normal", es todo lo que muchos padres y estudiantes quieren. Pero con el aumento de casos de covid-19 nuevamente en algunos estados de EE. UU. y las preocupaciones sobre las nuevas variantes del virus en aumento, el aspecto exacto de las aulas en el otoño boreal aún está por definirse.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. emitieron una nueva guía la semana pasada sobre la importancia de tener todas las escuelas abiertas para la instrucción en persona a tiempo completo en el otoño en el país.

Para mantener las escuelas abiertas de manera segura, los CDC recomendaron lo que llaman "una estrategia de mitigación en capas" contra el covid-19. Esta es una estrategia sistemática que involucra múltiples intervenciones para reducir el riesgo, como incluir el uso de mascarillas al interior para estudiantes y maestros no vacunados.

Pero, ¿qué sucede si las escuelas vuelven a abrir pero no hacen cumplir estos procedimientos? Por ejemplo, ¿qué deberían hacer los padres si las escuelas no requieren máscaras? ¿Los niños vacunados mayores de 12 años deben sentirse cómodos quitándose las máscaras en las escuelas? ¿Y cuándo podrían estar disponibles las vacunas para los niños más pequeños?

Le preguntamos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, qué pensaba. Wen es médico de urgencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un libro que se publicará a finales de este mes, "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

CNN: Con la variante delta más contagiosa en circulación, ¿son estas pautas de los CDC suficientes para mantener seguros a los estudiantes, maestros, personal y sus familias?

Dra. Leana Wen: Sí. En este punto, tenemos muchos datos de que las escuelas pueden estar muy seguras desde el punto de vista de la transmisión del covid-19 si se siguen las medidas de mitigación. Los CDC han sido muy reflexivos en sus lineamientos, que citan numerosos artículos científicos para explicar su enfoque estratégico.

Específicamente, los CDC dicen que llevar mascarillas en interiores es importante para las personas no vacunadas. Eso se debe a que las personas no vacunadas todavía tienen un alto riesgo de contraer y transmitir el coronavirus. La vacuna protege muy bien a las personas, por lo que, de acuerdo con el resto de la guía para las personas vacunadas, los CDC dicen que las personas vacunadas no necesitan usar máscaras en interiores. Recomienda pruebas semanales para los estudiantes y el personal no vacunados, que podrían ser más frecuentes para las personas involucradas en ciertas actividades extracurriculares de mayor riesgo. Y también hay otras medidas de mitigación, como una inversión para mejorar la ventilación utilizando fondos de ayuda federales de covid y mantener a los estudiantes en casa cuando tienen cualquier síntoma posible de covid-19. Todas estas medidas sumadas reducirán sustancialmente el riesgo de transmisión en las escuelas del covid-19.

CNN: ¿Pero qué hay de no poder tener una distancia física de unos 2 metros? Los CDC dicen que esto ya no es necesario.

Wen: Para muchas escuelas, no sería posible tener a todos los niños de regreso a tiempo completo y aún mantener una distancia de 2 metros. Es por eso que los CDC dicen que se debe tratar de mantener una distancia de 90 centímetros y emplear otras medidas de mitigación para compensar la diferencia si es necesario.

Aquí es donde la estrategia de mitigación por capas es tan importante. Piensa en ello como usar capas. Si no hace mucho frío afuera, tener una o dos capas de protección es suficiente. Y si hace mucho frío, necesitas varias capas. Si eliminas una capa, puede reemplazarla con otro tipo de capa diferente, y aún así funciona.

El distanciamiento físico es una poderosa capa de protección. Si no es posible, puedes reemplazarlo con otras capas. En este caso, incluso si no hay distanciamiento pero hay vacunación, enmascaramiento y pruebas regulares, eso protegería contra la transmisión del coronavirus. El objetivo es reducir las tasas de comunidad de covid-19 tanto como sea posible. En áreas de baja transmisión, ya no es necesario utilizar todas estas capas, al igual que no necesitaría usar muchas capas de ropa después de que el clima se calienta.

CNN: ¿Cuándo pueden los niños dejar de usar máscaras en las escuelas?

Wen: Una vez más, pensaría en esto usando la analogía del clima y las capas. Si la tasa de vacunación en una comunidad es muy alta y el nivel de coronavirus es muy bajo, es concebible que ya no sea necesario aplicar el enmascaramiento en interiores. Sin embargo, todavía no estamos allí como país, y es por eso que los CDC dicen que se requieren máscaras en interiores para las personas no vacunadas.

CNN: ¿Qué nos dicen los datos más recientes sobre las tasas de infección en los niños y la gravedad de sus síntomas?

Wen: Durante la pandemia, más de 4 millones de niños han sido diagnosticados con covid-19. Como ahora se vacuna a más adultos, los niños constituyen una mayor proporción de los que se infectan. Al 8 de julio, los niños representan más de 1 de cada 5 nuevas infecciones.

La variante delta es la variante más contagiosa que hemos visto, lo que puede significar que los niños no vacunados tienen más probabilidades de transmitir y infectarse con esta variante que antes. No está claro que los niños se enfermen más, y debemos tener en cuenta que, en general, los niños con infecciones por covid-19 tienden a enfermarse mucho menos que los adultos. Sin embargo, los niños pueden tener consecuencias a largo plazo de covid-19 que duran meses o incluso años.

CNN: Hay al menos cinco estados que no permiten que las escuelas implementen mandatos de máscaras contra el covid-19. ¿Qué deben hacer los padres si sus escuelas no requieren máscaras contra el covid-19?

Wen: Esto es complicado. Primero preguntaría a los administradores de la escuela para ver cuántos niños y personal es probable que todavía usen máscaras. Si casi todo el mundo usa una máscara de todos modos, incluso si no es necesaria, estaría bien.

Por otro lado, si pocos más van a usar máscaras, debes considerar si su hijo aún podría hacerlo. Si pueden, aún los protegería, pero es posible que la presión de los compañeros sea tal que no se mantengan la máscara puesta. En ese caso, deberías preguntar qué otras medidas de mitigación existen. Si, digamos, las escuelas han mejorado la ventilación y también implementan pruebas una vez o, idealmente, dos veces por semana para estudiantes y maestros no vacunados, me sentiría mejor (en este sentido, las pruebas reemplazan la máscara).

CNN: ¿Cuál es el riesgo para los niños menores de 12 años si los maestros no están vacunados y no usan mascarillas?

Wen: No se supone que debería pasar eso, pero creo que esta pregunta está abordando el problema de que los CDC no ofrecen ninguna orientación sobre cómo verificar el estado de vacunación. Para muchas escuelas, probablemente será un código de honor, y si los maestros no usan máscaras, no hay forma de saber si es porque están vacunados y siguen la guía, o si no están vacunados y desafían la guía.

Siempre que se eliminen capas de mitigación, deben reemplazarse por otras capas. Si hay maestros sin máscaras y no vacunados, esto agrega un riesgo. El riesgo se puede reducir si ese profesor se evalúa regularmente y se mantiene a una buena distancia de los estudiantes. Pero lo ideal es que esta situación no ocurra en primer lugar.

CNN: ¿Qué pasa si los maestros vacunados contraen infecciones graves? ¿Pueden representar un riesgo para los niños no vacunados?

Wen: En realidad, esto me preocupa mucho menos. La vacuna protege muy bien contra el covid-19 y su propagación. Todavía es teóricamente posible que una persona vacunada pueda estar enferma y diseminar suficiente virus para infectar a otros, pero mi preocupación es mucho más sobre las personas no vacunadas que se transmiten el coronavirus entre sí.

CNN: ¿Qué pasa con los niños en la escuela media y secundaria, donde algunos niños están vacunados y otros no? Si mi hijo está vacunado, ¿está bien que se quite la máscara en la escuela o en las actividades extraescolares?

Wen: Debes seguir las regulaciones y las normas de tu escuela. Es posible que algunas escuelas aún requieran máscaras, porque no piden prueba de vacunación covid-19. Otros pueden tener tasas de vacunación tan altas que todos los niños en un salón de clases están vacunados. En ese caso, definitivamente es seguro para tu hijo vacunado ir sin máscara. Sin embargo, si tu hijo no está vacunado, debe usar una máscara en los espacios interiores.

Definitivamente me aseguraré de que controle lo que hace mi hijo después de la escuela. Sería una pena seguir los estrictos protocolos de covid-19 durante la escuela, solo para participar en actividades de alto riesgo fuera del aula que agregan un riesgo innecesario a su hijo y su familia. La regla general es que si su hijo vacunado está cerca de otros niños vacunados, existe un riesgo extremadamente bajo y pueden interactuar entre sí sin máscaras, distanciamiento u otras restricciones de coronavirus. El riesgo aumenta un poco cada vez que hay personas no vacunadas en el grupo. Y si tu hijo no está vacunado, realmente no debería estar en el interior con otras personas no vacunadas sin máscaras.

CNN: ¿Podrán vacunarse los niños menores de 12 años antes del año escolar?

Wen: Eso es poco probable. Incluso si se autorizara una vacuna en este momento para los niños más pequeños, tomaría varias semanas completar las inoculaciones de dos dosis. Y habría que esperar dos semanas más para que se considere que los niños están completamente vacunados.

Se estima que las vacunas para niños más pequeños pueden estar disponibles a finales de este otoño en EE.UU., y es probable que los niños de primaria sean elegibles primero, seguidos de los niños pequeños y los bebés. Por ahora, antes de que una vacuna esté disponible, los niños más pequeños no vacunados deben usar máscaras cuando estén en ambientes cerrados y hacinados alrededor de otros en sus grupos de compañeros.

El objetivo de las pautas de los CDC es enfatizar que es realmente crucial que nuestros hijos regresen a la escuela en persona. Nuestros hijos han perdido mucho durante la pandemia. Es nuestra obligación hacer nuestra parte e implementar los protocolos de control de infecciones necesarios para que puedan volver a aprender, de forma segura, en el otoño en el hemisferio norte.

