Nuevos correos electrónicos muestran cómo Trump y sus aliados presionaron al Departamento de Justicia para desafiar los resultados de las elecciones de 2020

(CNN) -- Nuevos correos electrónicos muestran cómo el asistente de la Casa Blanca, el secretario general de la Casa Blanca y otros aliados del expresidente Donald Trump presionaron al Departamento de Justicia para que investigara las denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2020.

Además, Trump ordenó a los aliados que presionasen al entonces secretario de Justicia Jeffrey Rosen para unirse al esfuerzo legal para impugnar el resultado de las elecciones. La información surge de un lote de correos electrónicos publicados por los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara el martes.

Los correos electrónicos de funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca muestran cómo los aliados de Trump presionaron a Rosen para que considerara las acusaciones falsas y extravagantes de que las elecciones habían sido robadas. También buscaron que el Departamento de Justicia respaldara formalmente las afirmaciones falsas.

Los documentos ofrecen una ventana a cómo Rosen lidió con la presión política de la Casa Blanca poco después de que fuera designado para dirigir el departamento en las últimas semanas de la administración Trump.

El rol de Rudy Giuliani

En medio de la presión, Rosen dijo que se negó a hablar con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, sobre sus falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Mark Meadows, entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, trató de que Rosen organizara una reunión del FBI con un aliado de Giuliani que impulsaba una teoría conspirativa de que Italia estaba usando tecnología militar y satélites para cambiar de alguna manera los votos a Joe Biden. Sin embargo, Rosen dijo que no ayudaría a Giuliani.

"Me negué rotundamente, dije que no daría ningún trato especial a Giuliani ni a ninguno de sus 'testigos', y reafirmé una vez más que no hablaré con Giuliani sobre nada de esto", escribió Rosen al entonces secretario de Justicia adjunto Richard Donoghue.

Más presiones de Trump por las elecciones

Los nuevos correos electrónicos brindan detalles adicionales a los informes a principios de este mes de CNN, de The New York Times y otros sobre los enviados por Meadows a Rosen después de las elecciones. Esos mensajes revelaron cómo el principal asesor de la Casa Blanca había instado al Departamento de Justicia a tomar medidas en beneficio de Trump en su cuestionamiento al resultado de las elecciones.

Los correos incluían una lista de quejas sobre la votación en Nuevo México, supuestas "anomalías" en un condado de Georgia y afirmaciones sobre los satélites italianos.

Los mensajes muestran cómo Trump dirigió a sus aliados hacia Rosen, nombrado secretario de Justicia interino luego de la renuncia de William Barr en diciembre de 2020.

Barr dejó su cargo tras decir públicamente que no había habido un fraude generalizado en las elecciones.

Kurt Olsen, un abogado privado, se acercó a John Moran en el Departamento de Justicia el 29 de diciembre para solicitar una reunión con Rosen. Le prometía que podría reunirse en el Departamento de Justicia con una hora de anticipación.

Adjuntó un borrador de denuncia inspirado en la demanda de la Corte Suprema de Texas que impugnó sin éxito los resultados de las elecciones en cuatro estados.

Además, escribió en un correo electrónico de seguimiento que Trump le indicó que se reuniera con Rosen para discutir que Estados Unidos entablara una acción similar.

"El presidente de Estados Unidos vio esta denuncia y anoche me ordenó que informara en persona a Rosen hoy para discutir la posibilidad de iniciar esta acción", escribió Olsen. "Se me ha ordenado que informe al presidente esta tarde después de la reunión".

Más presiones al Departamento de Justicia

El mismo día, el asistente de Trump en la Casa Blanca también envió el borrador de la queja a Rosen y Donoghue para que lo revisaran. Dijo que también se había compartido con Meadows y el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone.

El 14 de diciembre, el asistente de Trump envió a Rosen y Donoghue un documento que afirmaba mostrar fraude electoral en el condado de Antrim, Michigan. Un asistente de Donoghue envió el documento a los fiscales estadounidenses de los distritos oriental y occidental de Michigan.

A finales de año, estaba claro que Rosen y Donoghue se habían cansado de la campaña de presión de la Casa Blanca.

Los correos electrónicos muestran cómo Meadows presionó al Departamento de Justicia para que investigara las denuncias de fraude hechas por aliados de Trump como Cleta Mitchell. Esta abogada ayudó a Trump en su llamada del 2 de enero cuando presionó a los funcionarios de Georgia para que "buscaran" sus votos.

En un correo electrónico el 1 de enero, Meadows dice que hubo "acusaciones de anomalías en la coincidencia de firmas" en Fulton, Georgia.

También le pidió a Rosen que un funcionario del Departamento de Justicia "se ocupara de este tema de inmediato para determinar si hay algo de verdad en esta acusación".

Rosen reenvió el correo electrónico a Donoghue más tarde ese día, diciendo: "¿Puedes creer esto? No voy a responder al siguiente mensaje".

"Al menos es mejor que el anterior, pero eso no dice mucho", respondió Donoghue.

En busca de anomalías que favorezcan a Trump

Cuando Meadows envió a Rosen un enlace de video de YouTube sobre satélites italianos, Rosen se lo reenvió a Donoghue. "Pura locura", respondió.

En otro intercambio, Donoghue le dijo a Steve Engel de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que quería reunirse con él "sobre algunas payasadas que podrían terminar en su radar". Eso indica que había cierta preocupación de que la Oficina de Asesoría Legal tendría que influir en los problemas potenciales.

Los nuevos correos electrónicos publicados por el comité incluyen correspondencia con Jeffrey Clark. Se trata de un abogado del Departamento de Justicia que intentó convencer al expresidente de que destituyera a Rosen.

Clark buscó además que Trump usara el departamento para deshacer los resultados de las elecciones de Georgia, informó The New York Times en enero .

En lo que parece ser el resultado de una reunión del 3 de enero entre Trump, Clark, Rosen y otros, el entonces funcionario del Departamento de Justicia Patrick Hovakimian escribió: "Parece que Rosen y la causa de la justicia ganaron".

"Increíble", respondió John Demers, el jefe de la División de Seguridad Nacional, quien dejará el Departamento de Justicia a fin de mes.

Katelyn Polantz de CNN contribuyó a este informe.

