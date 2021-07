La estrella del tenis Naomi Osaka habla sobre su salud mental en el nuevo número de Time

(CNN) -- La estrella del tenis japonés Naomi Osaka ha escrito un ensayo en primera persona sobre la salud mental en el último número de la revista Time.

La cuatro veces campeona de Grand Slam que se retiró del Abierto de Francia en mayo, citando razones de salud mental, reveló después que había "sufrido largos ataques de depresión" desde que ganó su primer título de Grand Slam en 2018.

Osaka se retiró posteriormente de Wimbledon.

Citando su introversión natural y su deseo de no ser el centro de atención, Osaka escribe: "Siempre trato de empujarme a mí misma para hablar de lo que creo que es correcto, pero eso a menudo tiene como costo una gran ansiedad".

Naomi Osaka, de 23 años, regresará al tenis de alta competición en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Me siento incómoda siendo la portavoz o la cara de la salud mental de los atletas, ya que todavía es algo nuevo para mí y no tengo todas las respuestas. Espero que la gente se sienta identificada y entienda que está bien no estar bien, y que está bien hablar de ello".

Osaka, de 23 años, sugiere que el actual formato de rueda de prensa entre periodistas y atletas está "desfasado" y "necesita una gran renovación".

"Los atletas son humanos. El tenis es nuestra profesión privilegiada y, por supuesto, hay compromisos fuera de la cancha que coinciden. Pero no puedo imaginarme otra profesión en la que la asistencia [...] sea tan duramente escrutada", añade Osaka.

Osaka regresará al tenis de alta competición en los Juegos Olímpicos de Tokio y es una de las favoritas para llevarse una medalla de oro de Japón.

