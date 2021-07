EE.UU. envía equipo de apoyo de covid-19 al suroeste de Missouri tras aumento de casos y hospitalizaciones por variante delta

(CNN) -- El gobierno de EE.UU. está desplegando un equipo de covid-19 para brindar apoyo de salud pública en el suroeste de Missouri, donde la propagación del virus está llenando las camas de los hospitales una vez más.

El aumento de casos de covid-19 es tan alto en la ciudad de Springfield, Missouri, que el sistema hospitalario de CoxHealth comenzó a transferir pacientes contagiados con el virus a otras instalaciones para proporcionar mejor personal. En Cox South, un hospital de Springfield, 12 pacientes de covid-19 fueron trasladados a otras instalaciones en la región entre el viernes y el lunes por la mañana.

Durante la semana pasada, el número de casos de covid-19 de Missouri ocupó el segundo lugar más alto en el país, con 15,5 casos nuevos por cada 100.000 personas al día, o 108 casos por cada 100.000 personas, según los datos de la Universidad Johns Hopkins publicados el domingo. Arkansas tuvo la tasa más alta con 15,7 casos nuevos por cada 100.000 personas cada día, según muestran los datos.

"Ya estamos comenzando a ver lugares con tasas bajas de vacunación que comienzan a tener picos relativamente grandes de la variante delta", dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

"Hemos visto esto en Arkansas, Missouri, Wyoming... esos son los lugares donde vamos a ver más hospitalizaciones y muertes también, desafortunadamente. Y cada vez que tiene grandes brotes, se convierte en un caldo de cultivo para más variantes potenciales", dijo a CNN el lunes.

Aproximadamente el 56% de los adultos en Missouri han recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19 y el 39,4% de los residentes están completamente vacunados, según muestran los datos de los CDC. Arkansas ha vacunado completamente al 34,6% de su población total hasta el martes, según muestran los datos de los CDC.

En general, los datos muestran que se espera que el covid-19 aumente en comunidades menos vacunadas, especialmente a medida que la variante delta continúa extendiéndose en esas áreas.

"Si alguna vez hubo una razón para vacunarse, es esta", dijo el martes a CNN el Dr. Anthony Fauci.

Fauci, quien dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, agregó que Estados Unidos tiene un amplio suministro de vacunas, pero todavía hay una porción significativa de personas que no quieren las vacunas.

"Hay lugares en el mundo donde la gente haría cualquier cosa para vacunarse y, sin embargo, tenemos una proporción sustancial de personas en regiones muy específicas del país que simplemente no quieren vacunarse", agregó.

En respuesta a la variante delta más contagiosa, la administración de Biden dijo que desplegaría equipos de respuesta compuestos por funcionarios de los CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en áreas con una alta propagación del virus y baja tasas de vacunación.

En Missouri, el equipo de emergencia incluirá un epidemiólogo, asistentes de investigación, un especialista en comunicación de salud, rastreadores de contacto y otros que ayudarán con la vacunación y la divulgación, según el departamento de salud.

"Se agregarán más miembros del equipo, tanto de forma remota como en persona, para ayudar con los datos y la investigación, las estrategias de captación de vacunas y la divulgación", dijo Lisa Cox, directora de comunicaciones del Departamento de Salud de Missouri.

Los datos federales muestran que hasta el martes, el 47,5% de la población de EE. UU. está completamente vacunada.

Y aunque el ritmo actual de vacunación de siete días de 490.918 personas que se vacunan completamente todos los días se ha estancado desde hace dos meses, los expertos esperan que eso cambie pronto.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) podría aprobar completamente la vacuna Pfizer/BioNTech contra el covid-19 este mes, según Andy Slavitt, exasesor principal de la Casa Blanca para Respuesta Covid, y agregó que la autorización completa podría influir en las personas que aún su tiro.

"Esa será una señal reveladora para que digan '¿Por qué quedarme sin vacuna durante más tiempo? Esto ahora ha sido totalmente aprobado por la FDA', y aunque ya tiene un gran historial, creo que será otro sello de aprobación", dijo Slavitt.

La FDA no comenta sobre las aprobaciones pendientes, pero los funcionarios de la administración de Biden han dicho que esperan que la agencia otorgue la aprobación total.

Actualmente, las vacunas de covid-19 de Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson se administran bajo la Autorización de Uso de Emergencia de la FDA.

Una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation mostró que el 31% de los adultos que aún no se han vacunado tendrían más probabilidades de recibir una vacuna que haya sido totalmente aprobada por la FDA. El informe encuestó a 1.888 adultos estadounidenses.

Las vacunas no solo son efectivas para prevenir enfermedades graves por covid-19, sino que también previenen sus efectos sobre la salud a largo plazo, según los expertos.

Las personas que estaban gravemente enfermas con covid-19 tienen el doble de probabilidades de tener que volver al hospital por una complicación relacionada con el covid-19 en el futuro en comparación con los pacientes que tenían síntomas leves o moderados, según un nuevo estudio de la Universidad de Florida.

Los investigadores examinaron los registros de pacientes de casi 11.000 personas tratadas en su sistema de salud. De esos pacientes, 114 tenían covid-19 grave y debían ser hospitalizados. Otros 211 tenían covid-19 leve o moderado.

Los otros pacientes fueron tratados por problemas de salud no relacionados. Los investigadores siguieron a estos pacientes durante seis meses.

"Como era de esperar, los datos muestran que las personas que no están vacunadas tienen más probabilidades de enfermarse", dijo el martes el coautor del estudio, Arch Mainous, en un comunicado de prensa.

"Desafortunadamente, nuestros datos muestran que incluso si las personas están dispuestas a arriesgarse con el covid-19 porque no están preocupadas por la enfermedad, ahora es más probable que tengan una complicación como un ataque cardíaco o un derrame cerebral debido a esto. La vacunación es fundamental".

El 99% de los fallecidos en junio en EE.UU. no estaban vacunados, según Fauci

Los pacientes con covid-19 grave tenían el doble de probabilidades de volver al hospital por un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, neumonía o embolia pulmonar, según el estudio publicado en línea en el Journal of the American Board of Family Medicine.

Los investigadores dicen que el estudio debería alentar a todos a recibir la vacuna de covid-19, particularmente a aquellas personas que tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

Jen Christensen, Lauren Mascarenhas, Deidre McPhillips y Virginia Langmaid de CNN contribuyeron a este informe.

