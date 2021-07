ANÁLISIS | Donald Trump dijo accidentalmente la verdad sobre su estrategia de desinformación

(CNN)-- Si lo escuchas lo suficiente, una tarea nada fácil, Donald Trump te contará todos sus secretos. Testigo de ello es esta frase de su discurso del 3 de julio en Sarasota, Florida:

"Si lo dices lo suficiente y sigues diciéndolo, empezarán a creerte".

Trump se refería a la supuesta desinformación dirigida a él y a otros republicanos. Pero vaya que esa cita explica todo lo que hay que saber sobre su enfoque de la presidencia y de la vida.

(Nota: Es de esperar que Trump no fuera consciente de que su cita era casi idéntica a esta infame frase del nazi Joseph Goebbels: "Si se cuenta una mentira lo suficientemente grande y se sigue repitiendo, la gente acabará por creerla").

Trump se ha pasado la vida, en los negocios y en la política, repitiendo exageraciones, medias verdades y mentiras descaradas para quedar bien.

5 claves sobre la acusación de la Organización Trump y de Allen Weisselberg

Los libros que escribió antes de dedicarse a la política están plagados de citas que ensalzan las virtudes de inventar una realidad y luego repetirla hasta que la gente empiece a creerla.

"Juego con las fantasías de la gente", escribió en "The Art of the Deal". "La gente quiere creer que algo es lo más grande, lo mejor y lo más espectacular. Yo lo llamo hipérbole veraz".

"Si admites la derrota, entonces serás derrotado", escribió Trump en "Think Big".

Una vez que llegó a la presidencia, Trump, como era de esperar, siguió con su discurso.

"No crean la basura que ven de esta gente, las noticias falsas", dijo Trump a un grupo de veteranos en 2018. "Lo que están viendo y lo que están leyendo no es lo que está sucediendo".

Por desgracia, el plan de Trump funciona.

Mike Pence contradice a Trump sobre el 6 de enero y califica el plan para descertificar las elecciones de 2020 como antiestadounidense

Tomemos las elecciones de 2020. A pesar de la nula evidencia de cualquier tipo de fraude electoral generalizado, una mayoría (53%) de los republicanos dijo en una encuesta nacional de Reuters/Ipsos a finales de mayo que la victoria del presidente Joe Biden fue "el resultado de la votación ilegal o el amaño de las elecciones". Más de 6 de cada 10 republicanos (61%) estaban de acuerdo con la afirmación de que las elecciones "fueron robadas a Donald Trump".

Aislados en burbujas de noticias y grupos sociales que se sincronizan totalmente con sus propios puntos de vista y "hechos", una gran parte de los votantes republicanos se han convencido de que la elección de alguna manera fue robada - en gran parte porque, bueno, Trump les dijo que lo fue.

Aprovecharse de la confianza que la gente deposita en ti, así como de su estrecha dieta de noticias, es, por supuesto, profundamente irresponsable. Y lo contrario de lo que significa ser un líder.

Pero para Trump, "ganar" es el único objetivo, y la única métrica por la que quiere ser juzgado. La verdad (y sus consecuencias) se pueden ir al diablo.

El punto: La disposición de Trump a engañar a la gente únicamente para sus propios fines puede ser el atributo más peligroso de un hombre con muchos y muchos.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.