Allegado de ‘El Chapo’ Guzmán afirma que el capo pagó $ 100 millones en soborno al expresidente Peña Nieto

A pregunta del abogado de Joaquín Guzmán al testigo “Cifuentes”, si los Beltrán Leyva me había dado dinero, el testigo lo negó dos veces: Textualmente, "I don't recall this incident very well," Cifuentes, adding moments later, "Right now, I do not remember that." Para aclarar.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 16, 2019