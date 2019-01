Lady Gaga habla sobre R. Kelly y planea eliminar de iTunes la canción que hicieron juntos

(CNN) - Lady Gaga se ha disculpado por colaborar con R. Kelly y ha dicho que planea retirar su single 2013 de los servicios de transmisión.

Un documental reciente de Lifetime narra acusaciones de abuso, comportamiento depredador y pedofilia contra Kelly, y Gaga ha sido criticada por no condenarlo. Kelly negó las acusaciones.

Las celebridades responden al documental "Sobreviviendo a R. Kelly"

La canción de Gaga "Haz lo que quieras con mi cuerpo" (Do What U Want (With My Body) ) tenía una colaboración Kelly, controversial en ese momento porque el cantante de R & B había sido juzgado en Chicago por cargos de pornografía infantil años antes del lanzamiento del single. Kelly fue absuelto.

"Como víctima de asalto sexual, hice tanto la canción como el video en un momento oscuro de mi vida. Mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enojada y no había procesado el trauma ocurrido en mi propia vida", dijo Lady Gaga en un comunicado.

"La canción se titula "Haz lo que quieras (con mi cuerpo)", creo que está claro lo explícitamente retorcido que estaba pensando en ese momento".

Dijo que no volvería a trabajar con Kelly.

"Tengo la intención de eliminar esta canción de iTunes y otras plataformas de reproducción y no volveré a trabajar con él", dijo. "Lo siento, tanto por mi falta de criterio cuando era joven, como por no haber hablado antes".

Durante una conferencia de prensa en 2013, Gaga explicó su colaboración en la canción.

"Sobre R. Kelly y sobre mí a veces se han escrito cosas muy falsas, así que en cierto modo esto fue un vínculo entre nosotros", dijo. "Fuimos capaces de decir al público que pueden tener nuestros cuerpos, pero no pueden tener nuestra mente o nuestro corazón. Fue una colaboración muy natural".

La pareja también hizo una presentación sexualmente provocativa en "Saturday Night Live" en ese momento.

Durante una entrevista en SiriusXM, la productora del documental "Surviving R. Kelly", Dream Hampton, dijo que deseaba que Gaga pudiera haber hablado con ella sobre el proyecto.

"Quería saber cómo Lady Gaga podría estar en 'SNL' con él como alguien que defiende a los sobrevivientes de abuso doméstico, y hacer esta ridícula actuación con él en 'SNL'", dijo Hampton.

Ya había habido protestas de Gaga, quien ha defendido los movimientos #MeToo y Time's Up, para que hablara en contra de Kelly y esas llamadas aumentaron después de las declaraciones de Hampton.

"Surviving R. Kelly" salió al aire durante tres noches en Lifetime y ha renovado el interés en las acusaciones contra Kelly.

El martes, un fiscal de Chicago dijo que su oficina ha estado en contacto con dos familias relacionadas con acusaciones contra Kelly desde que se emitió la serie. También podría enfrentar una investigación en Georgia, donde un abogado de la familia de Joycelyn Savage, una de las mujeres destacadas en el documental, dijo que el fiscal del condado de Fulton está investigando a Kelly.

Joe Sutton de la CNN contribuyó con este informe