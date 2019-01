La pareja más rica del mundo se divorcia, pero eso no significa que tiene que ser un drama

(CNN) - Cuando se divorcian altos directores de empresas con una gran riqueza, muchos asumen que habrá un largo drama lleno de polémica.

Pero no tiene que ser así.

En una comunicado el miércoles en el que anunciaron el fin de su matrimonio, Jeff y MacKenzie Bezos dejaron en claro que se despedían de forma amistosa. "Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado y estamos profundamente agradecidos por cada uno de los años que hemos estado casados. Si hubiéramos sabido que nos separaríamos después de 25 años, volveríamos a hacerlo".

El abogado Laurence Hirsch, que representa a clientes en divorcios de alto patrimonio en Jaburg Wilk, Arizona, dijo que él puede saber rápidamente qué parejas pueden beneficiarse de la mediación y evitar pelearse en una sala del tribunal. ¿El signo revelador? "Ambas partes acuden a sus abogados y dicen que esto no funcionó. No odio a mi cónyuge ni lamento haberme casado con él o ella", dijo Hirsch, quien no está involucrado en el divorcio de Bezos.

El respeto mutuo no es el único factor que puede ayudar a una pareja a evitar el drama. Cuando hay tanto dinero, no hay necesidad de discutir.

"Cuando tienes casos de muy alto nivel, con activos de más de US$ 500 millones, puede ser fácil", dijo Hirsch.

Un ejemplo: Hirsch recuerda a un cliente bien conocido con cientos de millones de dólares en activos cuyo divorcio se resolvió amistosamente en dos meses.

"Cuando comparas un acuerdo de US$ 200 millones o US$ 250 millones, es la diferencia entre la riqueza que puede durar seis generaciones frente a la que puede durar seis generaciones y media. Tal vez no valga la pena pelear dadas todas las circunstancias", dijo Hirsch.

Dado que Bezos es considerado la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$ 135 mil millones, él y su esposa podrían tener mucho que dividir, pero no muchas razones financieras para pelear por unos centavos.

Mantener el control en el trabajo

La mayor parte del dinero de la pareja proviene de Amazon, el gigante de US$ 800 mil millones que Bezos fundó y aún lidera. Y su posición como uno de los directores ejecutivos más poderosos del mundo atraerá mucha atención pública a su vida personal.

Pero Bezos y cualquier director ejecutivo de alto perfil en medio de un divorcio pueden hacer mucho para evitar que la situación se convierta en una desventaja en la oficina.

Los directores ejecutivos que son inteligentes emocionalmente, que controlan sus emociones negativas y son proactivos en alertar a su junta directiva y al equipo ejecutivo sobre su situación, pueden mitigar cualquier posible consecuencia en el trabajo, dijo la doctora Marilyn Puder-York, psicóloga y entrenadora de ejecutivos.

"No tiene que ser una catástrofe", dijo Puder-York, quien recomienda a los directores ejecutivos que no sientan vergüenza cuando hagan el anuncio al consejo y que tengan un plan para manejar la situación. Ella señala que es algo similar a anunciar que tienen una enfermedad.

También se debe tener especial cuidado en la administración del equipo ejecutivo. Si los reportes de un director ejecutivo se utilizan para delegar todo al equipo, dice Puder-York, podría haber luchas internas si el director se distrae o tiene que ausentarse como resultado del divorcio.

Hirsch también ha visto casos en los que puede haber muchos chismes entre los miembros del equipo ejecutivo acerca de por qué el CEO se está divorciando. Y aquellos interesados en subir de puesto o destronar al jefe pueden hacer que surjan rumores sobre su comportamiento. "Luego llega a los directores. Y ahora no solo tienen un divorcio en sus manos, sino que tienen que gestionar los juegos de poder".