La chica Fiji rompe el silencio y cuenta cuál es su foto favorita de los Globo de Oro

(CNN) - Al principio, la chica Fiji ni siquiera sabía que se había vuelto famosa.

Kelleth Cuthbert, modelo y actriz con sede en Los Ángeles, se hizo viral después de "invadir" las fotos de celebridades el domingo en la alfombra roja de los Globo de Oro.

Ella apareció detrás de docenas de celebridades en la alfombra roja mientras repartía agua de la marca Fiji Water, un patrocinador del evento.

Cuthbert le dijo a la revista People que al principio no estaba al tanto de todo el alboroto que se había hecho.

"No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo porque obviamente no tenía mi teléfono conmigo", dijo Cuthbert. "Me sentía muy aislada de todo".

"No me enteré hasta que los últimos rezagados de la alfombra roja se dirigían a la ceremonia de entrega de premios, y toda esa gente que pasaba comenzó a ponerme sus teléfonos en la cara y me decían que era tendencia en Twitter, pero yo no entendí la magnitud de esto sino hasta más adelante", agregó.

La nueva estrella de redes sociales contó cuál fue su foto favorita.

"Me encantó la de Jim Carrey", le dijo a People. "Me encanta su trabajo. Crecí viendo sus películas y me pareció divertido verme en un segundo plano".

Cuthbert explicó cómo llegó a destacar así en la alfombra roja.

"Hay una multitud de fotógrafos en todas partes. No importa dónde estés parado, estás en el fuego cruzado de cada toma", dijo. "Debes tener buena cara, al menos, si vas a encontrate en un segundo plano con frecuencia".

Algunas de las miradas de Cuthbert fueron descritas como "siniestras" ya que parecía estar al acecho.

"Obviamente, tu cara no se ve completamente agradable en todas ellas, por lo que capturaron muchas expresiones (en las que estoy) haciendo caras extrañas de forma natural", dijo.

En general, ella tuvo una gran experiencia.

"No había pasado nada tan interesante", dijo Cuthbert. "Nada había atraído tanta atención como esto antes".