Kim Kardashian y Kanye West tendrán un cuarto hijo

(CNN) - Kim Kardashian y Kanye West están expandiendo su familia nuevamente.

Una fuente cercana a la pareja le dijo a CNN el miércoles que esperan a su cuarto hijo a través de una madre sustituta este año.

La pareja dio la bienvenida a su hija Chicago West a través de una madre sustituta en enero pasado. La pareja también tiene a su hija North, de 5 años y su hijo de 3 años de edad, Saint. La revista Us fue la primera en reportar las noticias.

Un representante de la pareja no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Kardashian West también era muy reservada cuando llegó la noticia de que estaba esperando a su tercer hijo y no confirmó que el bebé estaba en camino hasta bien entrado el embarazo. Ella también optó por revelar las noticias en su E! reality show, "Keeping up with the Kardashians".

Ella ha sido muy abierta a lo largo de los años sobre sus dificultades para quedar embarazada y documentó el proceso en el programa. Mientras estaba embarazada de North, Kardashian West sufría de preeclampsia, una complicación caracterizada por hipertensión arterial. También tuvo problemas con su placenta en ambos embarazos, pues se adhirió demasiado profundamente en la pared uterina.