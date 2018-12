Sears llega este viernes a un momento clave para su supervivencia

Nueva York (CNN Business) - Sears se acerca a una fecha límite crucial que podría determinar si sobrevive o no.

La compañía en quiebra fijó el viernes como fecha límite para que potenciales compradores pujen por los activos de Sears. Quiere que alguien compre alrededor de 500 de sus tiendas y la marca de electrodomésticos Kenmore para mantener a Sears y Kmart abiertos al público.

Sears le dijo al tribunal de quiebras que tenía interés de varias partes. Pero el único postor público de esos activos es un fondo de cobertura controlado por el presidente de Sears, Eddie Lampert, quien es el mayor acreedor de la compañía y se desempeñó como director general hasta su quiebra.

Lampert está ofreciendo US$ 4,6 mil millones para esos activos operativos. Dice que su plan permitiría a 50.000 trabajadores mantener sus empleos. La empresa tenía 68.000 trabajadores al momento de presentar su declaración de bancarrota. Lampert no ofrece mucho efectivo. En cambio, propone perdonar alrededor de US$ 1,8 mil millones de la deuda que tiene de Sears.

Lampert tiene hasta este viernes para hacer oficial la oferta. Si no lo hace, y si no surgen otros licitantes, Sears tendrá que tomar una decisión crítica. Podría extender la fecha límite o podría decidirse a aceptar la derrota y comenzar un plan para cerrar todas sus tiendas y liquidar sus activos. Una liquidación probablemente demore meses en completarse.

Los portavoces de Sears y Lampert no quisieron hacer comentarios el jueves.

Algunos acreedores de Sears, incluidos propietarios y vendedores, creen que cerrar la empresa es la mejor forma de recuperar la mayor parte del dinero que Sears les debe. Cuestionan la legitimidad de la apuesta de Lampert por mantenerla abierta.

La compañía también tiene mucho en juego en sus ventas de temporada navideña, que según Sears no están yendo tan bien como esperaba.

A fines de noviembre, Sears ofreció sombrías proyecciones para las ventas navideñas. Pero esperaba una buena semana previa a la Navidad para alcanzar los US$ 50 millones en efectivo durante todo el periodo de compras de esta temporada. La empresa todavía no ha informado cuál fue su rendimiento en la temporada navideña.

Si no alcanza los objetivos, las posibilidades de supervivencia se reducirán significativamente.