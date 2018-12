La foto amateur que descubrió el viaje secreto de Trump a Iraq

(CNN) - Era una fría mañana de invierno en Sheffield, Inglaterra, cuando el fotógrafo aficionado Alan Meloy miró por la ventana de la cocina y notó un gran rastro en el cielo. No sabía que estaba a punto de ayudar, de manera accidental a descubrir un viaje presidencial secreto altamente confidencial a una zona de conflicto.

Unas seis horas antes del descubrimiento de Meloy, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron sacados silenciosamente de la Casa Blanca al amparo de la noche de Navidad para viajar a Iraq.

"Literalmente salí, y pude ver un rastro que venía hacia mí y pensé en echarle un vistazo. Y miré por el visor y pensé que valía la pena fotografiarlo, no es solo un avión normal", dijo Meloy a CNN.

Fue en ese momento que el gerente de proyectos de TI casi retirado, que ha estado observando aviones durante 40 años y disfruta vigilando los cielos, sabía que estaba viendo algo único cuando vio un esquema de color distinto en el avión. "Quedé absolutamente sorprendido cuando se supo que eso sucedió... Sabía que era uno de los dos VC-25", dijo Meloy a CNN. "No tenía idea de quién estaba metido en él, en mi opinión, pensé que debía tratarse de alguien muy importante".

El VC-25 es un Boeing 747-200 modificado que se utiliza para enarbolar el avión del Presidente de Estados Unidos. Solo existen dos en el mundo y se alternan como "Air Force One".

El avión, que normalmente vuela bajo el indicativo "AF1", despertó el interés de entusiastas de la aviación en línea como "CivMilAir", un conocido entusiasta del seguimiento de aviones en el Reino Unido, cuando aparecía en el mapa con el indicativo "RCH358" o "Reach358 ". Las Fuerzas Armadas utilizan el término "Reach" para designar aviones de carga. El avión mantuvo una altitud de unos 31.000 pies mientras voló por el Reino Unido, de acuerdo con los registros de vuelo.

No fue hasta que Meloy tomó la foto del avión que mostraba que, a simple vista, "Reach 358" era de hecho "Air Force One" volando disfrazado. Se conectó a Internet para publicar la imagen en su cuenta de Flickr y ver si alguien había reportado el avión. Mientras algunos en línea estaban intrigados y veían a RCH358 como escépticos, diciéndole a Meloy que "no, no es Air Force One, ¡tiene un indicativo diferente!".

"Así que todo lo que dije fue que sé lo que he visto, es un VC-25, solo hay dos en el mundo; eso es todo lo que puedo decirte. Está mi fotografía". Meloy dice que no quería iniciar ninguna especulación.

La foto se volvió viral en Internet y pronto se prendió fuego en Twitter con la especulación de que Trump se dirigía a Afganistán o Iraq.

Varias horas después de que Meloy viera el avión con su Canon 7D a unos 40 kilómetros de distancia, el "Reach 358" aterrizó en secreto en la base aérea de Al Asad, al oeste de Bagdad, antes de que el presidente y la primera dama se reunieran con tropas durante casi tres horas. Incluso Trump comentó el protocolo secreto que se tomó para garantizar la seguridad.

"Si hubieras visto lo que tuvimos que pasar con el avión a oscuras, con todas las ventanas cerradas, sin luces encendidas en ningún lado. Nunca había visto algo así", dijo Trump mientras hablaba con los periodistas en la base Iraq. El viaje fue planeado por "tres o cuatro semanas", dijo Trump.

El exagente del Servicio Secreto Jonathan Wackrow, que ayudó a coordinar desplazamientos en zonas conflictivas para múltiples personajes, incluido un viaje del entonces presidente Barack Obama a Afganistán, dice que las noticias de Air Force One y Twitter no son una violación de la seguridad, y una lección para aprender.

"En la era de las redes sociales, esto pone de relieve una nueva vulnerabilidad de la que el Servicio Secreto y las fuerzas armadas deben ser muy conscientes en el futuro", dice Wackrow. "Estás enfrentándote a nuevos territorios con la inclusión de las redes sociales desde una perspectiva de amenaza y desde una perspectiva de concientización, y la planificación futura debe abordar eso".

El equipo normal de prensa de 13 personas se reunió silenciosamente y juró confidencialidad, un acuerdo tradicional entre la Casa Blanca y los jefes de las oficinas de Washington de que los reporteros no informarán sobre viajes secretos en el extranjero hasta que la Casa Blanca considere que es seguro informar, ya sea una vez que el viaje esté casi completo o que el presidente viaje de regreso a Estados Unidos.

A medida que los rumores se hacían populares en Twitter y se hacía más evidente que Trump se dirigía a Oriente Medio, se levantó el embargo y se les permitió registrar la información a los periodistas que estaba tratando de conectarse a internet, confirmando las muchas sospechas de los aficiones de los aviones sobre el viaje presidencial secreto.

"Reach358" partió de la Base Aérea Al Asad para la Joint Base Andrews vía la Base Aérea de Ramstein, momentos después de que los reporteros pudieron registrar la información. La aeronave regresó a Andrews desde Ramstein con el indicativo "Air Force One", de acuerdo con los registros de vuelo.