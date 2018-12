Las 10 preguntas sobre salud que más le hicieron al Dr. Google en 2018

(CNN) - En 2018, las personas sintieron curiosidad por la dieta keto (cetogénica), la ELA y la endometriosis.

Estos son solo algunos de los temas relacionados con la salud que llevaron a los internautas en Estados Unidos a preguntarle al Dr. Google este año, según un lista del gigante de los motores de búsqueda.

Los datos, en función de los términos de búsqueda, se recopilaron de enero hasta mediados de diciembre.

El año pasado, algunas de las principales preguntas relacionadas con la salud que se buscaron en Google incluían las causas del hipo, cómo dejar de roncar, la duración de la gripe y qué es el lupus. Mientras que en 2016, algunas de las preguntas más importantes sobre la salud en Google estuvieron relacionadas con el zika, las lesiones cerebrales traumáticas y las ventosas.

A continuación, te ofrecemos un resumen de las principales preguntas de este año relacionadas con la salud, junto con sus respuestas.

1. ¿Qué es la dieta keto?

La dieta cetogénica o keto encabezó la lista de las principales preguntas relacionadas con la salud hechas en Google este año.

La dieta es alta en grasas, moderada en proteínas y muy baja en carbohidratos. Su objetivo es poner el cuerpo en "cetosis", cuando se descompone la grasa corporal ingerida y almacenada en cetonas, que se utiliza como energía.

La dieta keto ha crecido en popularidad y muchas personas promocionan su eficacia para bajar de peso, pero en enero, US News and World Report la colocó en el último lugar de su lista de mejores dietas.

A los expertos del panel de US News and World Report les preocupaba el alto contenido en grasas de la dieta -alrededor del 70% de la ingesta diaria de calorías- y los niveles inusualmente bajos de carbohidratos: de 15 a 20 carbohidratos netos al día. Las pautas dietéticas 2015-2020 para los estadounidenses indican que del 45% al 65% de las calorías diarias provienen de los carbohidratos y menos del 10% de las grasas saturadas.

"Cuando empiezas la dieta keto, reduces drásticamente los carbohidratos a solo 20 por día. ¡Eso es menos de una manzana!" dijo la nutricionista Lisa Drayer, colaboradora de CNN.

Para algunos, "la dieta keto no es sostenible a largo plazo. No te enseña cómo adquirir hábitos alimenticios saludables", dijo. "Es buena para una solución rápida, pero la mayoría de la gente que conozco casi no puede renunciar a la pasta y el pan, por no hablar de los frijoles y la fruta".

2. ¿Qué es la ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica o ELA ocupa el segundo puesto en la lista de preguntas relacionadas con la salud para 2018.

Esta enfermedad progresiva del sistema nervioso ataca las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. El físico Stephen Hawking, quizás el paciente con ELA más famoso, murió por la enfermedad en marzo.

Stephen Hawking en una imagen de 2014. (Crédito: David Parry/PA)

Hawking, a quien se le diagnosticó la enfermedad en 1963, vivió con ella durante más de 50 años, un tiempo notablemente prolongado para un paciente con ELA. La enfermedad lo dejó paralizado y completamente dependiente de los demás y de la tecnología para todo: bañarse, vestirse, comer, moverse y hablar. Solo podía mover algunos dedos de una mano.

La ELA también es conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en honor al jugador de los New York Yankees que se retiró en 1939 debido a esta. Otras personas reconocidas que padecieron la enfermedad son el actor David Niven, el miembro del Salón de la Fama de la NBA George Yardley y el músico de jazz Charles Mingus.

Poco se sabe sobre las causas de la enfermedad y no existe cura. La condición es ligeramente más común en hombres que en mujeres.

3. ¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis fue el tercer tema de salud que más se buscó en Google este año. La afección se produce cuando los tejidos que normalmente recubren el útero crecen fuera de este, lo que puede ser doloroso y provocar infertilidad.

Más del 11% de las mujeres en los Estados Unidos pueden experimentar endometriosis; una de ellas es Lena Dunham, estrella y productora de la serie de HBO "Girls".

Dunham reveló en febrero que se había sometido a una histerectomía debido a su dolor por endometriosis. En marzo, cuatro meses después del procedimiento, Dunham dijo que se estaba recuperando y que quería dedicar su vida a crear más conciencia sobre la enfermedad.

"Cualquier cosa que quede atrapada en las sombras, como la endometriosis, que deja a las mujeres con una sensación de soledad, que hace que las mujeres se sientan menos, es a lo que me quiero dedicar", dijo. "La endometriosis es una de las cosas de las que realmente quiero hablar, y quiero hablar de todo lo que está atascado en las sombras para las mujeres y de lo que no sienten que puedan hablar".

Las 10 preguntas principales sobre salud

¿Qué otras preguntas hicieron los usuarios en Google este año? La lista de las 10 principales incluía preguntas sobre la gripe, la acidez estomacal y la hipertensión:

4. ¿Cuánto tiempo permanece la hierba en la orina?

5. ¿Cuánto tiempo dura la gripe?

6. ¿Por qué es contagiosa la gripe?

7. ¿Cuándo se produce el sangrado de implantación?

8. ¿Por qué estoy cansado siempre?

9. ¿Cómo se siente la acidez estomacal?

10. ¿Cuál es la causa de la presión arterial alta?

