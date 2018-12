El cierre parcial del Gobierno de EE.UU. probablemente siga hasta después de Navidad

(CNN) - El Senado suspendió este sábado por la tarde sin llegar a un acuerdo de gasto que terminaría con el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, lo que probablemente asegure que el cierre federal continuará hasta después de Navidad.

Los acontecimientos se producen horas después de que los miembros del Congreso y el presidente Donald Trump no pudieron llegar a un acuerdo el viernes por la noche, lo que resultó en el tercer cierre de gobierno del año.

Habrá una sesión breve del Senado este lunes, pero la próxima sesión real está programada para la tarde del jueves.

Cierre parcial del Gobierno en EE.UU.: el resultado de la disputa por el muro de Trump

La medida significa que los miembros pueden viajar a casa por Navidad y no preocuparse por si se les vuelve a llamar para votar hasta que se pueda llegar a un acuerdo. Sin embargo, los líderes del Partido Republicano dijeron a los senadores que si no había un acuerdo para el jueves, no tendrían que regresar para esa sesión, según fuentes de CNN.

En el improbable caso de que se llegue a un acuerdo el lunes, la sesión breve podría usarse para aprobarla por unanimidad o por voto de voz, algo que solo requeriría la asistencia de un senador.

"Si se llega a un acuerdo, regresaremos y lo aprobaremos", dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a los reporteros cuando abandonó la sala.

Un letrero en un edificio del gobierno que se cerró debido al cierre del gobierno de EE. UU. en Washington. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Getty Images)

La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, emitió una carta a sus colegas demócratas este sábado diciendo que "si no ocurre nada hoy, es poco probable que haya algún progreso para poner fin al cierre de Trump en los próximos días".

"Hasta que el presidente Trump pueda comprometerse públicamente con una resolución bipartidista, no habrá acuerdo antes de enero, cuando la nueva mayoría demócrata de la Cámara de Representantes aprobará rápidamente la legislación para reabrir el gobierno", agregó la carta de Pelosi. "Tengan la seguridad de que se les informará sobre cualquier desarrollo para reabrir el gobierno en los próximos días".

McConnell anunció en el Senado el sábado que no habría ninguna acción hasta que Trump y los demócratas del Senado lleguen a un acuerdo.

McConnell dijo que el Senado estaba, mientras tanto, presionando "el botón de pausa" mientras las dos partes intentan llegar a un acuerdo.

Luego comenzó a hablar sobre la importancia de la seguridad fronteriza y "asegurar a la patria".

Más tarde, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se dirigió a Trump mientras hablaba en el Senado y dijo: "Presidente Trump, si desea abrir el gobierno, debe abandonar el muro, simple y llanamente".

En cifras: así afectaría a miles de trabajadores el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos

Durante su discurso, Schumer dijo que Trump debe decir públicamente que apoyará cualquier acuerdo en un esfuerzo por evitar lo que sucedió a principios de semana, cuando los asesores de la Casa Blanca indicaron que Trump firmaría una medida de gasto provisional, pero luego dijo que no lo haría.

Schumer también respondió a los comentarios anteriores de McConnell de que sería necesario llegar a un acuerdo entre Trump y los demócratas del Senado.

Schumer dijo que McConnell y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también

deben apoyar cualquier acuerdo públicamente.