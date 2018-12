Giuliani admite que se equivocó al decir que Trump no había firmado una carta de intención para la Torre Trump en Moscú

(CNN) - Rudy Giuliani, el abogado del presidente Donald Trump, admitió este miércoles que estaba "equivocado" al decir que Trump no había firmado una carta de intención para la Torre Trump en Moscú.

"Me equivoqué si lo dije", le dijo Giuliani a Dana Bash de CNN. "No he visto la cita, pero probablemente quise decir que nunca hubo un acuerdo, y mucho menos uno firmado".

El comentario del exalcalde de Nueva York fue su reconocimiento de que Trump sí había firmado la carta que preparaba las negociaciones de los condominios Trump, un hotel y una propiedad comercial en el corazón de Moscú.

Giuliani sugirió el fin de semana que Trump había hablado con su exabogado Michael Cohen en enero de 2016 sobre una Torre Trump en Moscú. Cuando CNN le pidió aclarar sus comentarios, Giuliani también dijo: "Hubo una carta de intención para seguir adelante, pero nadie la firmó".

Chris Cuomo de CNN obtuvo una copia de la carta con la firma de Trump con fecha de octubre 28 de 2015.

El representante demócrata por Connecticut, Jim Himes, le dijo a Wolf Blitzer de CNN en el programa Situation Room que las declaraciones de Giuliani hace parte del patrón de deshonestidad en la órbita de Trump con respecto a Rusia.

"Una vez más, y esto parece ser un hecho cotidiano, descubrimos que el presidente y la gente del presidente no pueden ser honestos respecto a Rusia", dijo Himes.

El documento no vinculante también está firmado por Andrey Rozov, propietario de IC Expert Investment Co., la firma rusa que se encargaría del desarrollo de la propiedad.

El proyecto de Moscú nunca llegó a buen término, pero ha sido un tema clave en la saga legal de Michael Cohen.

Cuando Cohen se declaró culpable de un cargo en la oficina del fiscal especial Robert Mueller el mes pasado, dijo que había mentido sobre el conocimiento de Trump sobre el proyecto propuesto en Moscú.

Previamente había afirmado que esas conversaciones finalizaron en enero de 2016, antes del inicio formal de las elecciones primarias en Estados Unidos. Pero en su admisión de culpa, Cohen dijo que esa afirmación fue una mentira en nombre de Trump.

En la campaña electoral de 2016, Trump negó repetidamente la realización de negocios en Rusia. Él no le dijo al público que su empresa había explorado el acuerdo comercial con Rusia.

Mientras tenía el posible acuerdo de la Torre Trump en Moscú, el entonces candidato Donald Trump hablaba positivamente sobre trabajar con el presidente ruso Vladimir Putin y minimizar los agresivos movimientos militares de Rusia en todo el mundo.

CNN obtuvo anteriormente un borrador de la carta que firmó Trump. En 2017, Cohen dijo a los comités del Congreso que investigaban la interferencia rusa en las elecciones de 2016 que Trump había firmado la carta. Donald Trump Jr. también testificó ante el Congreso que su padre había firmado la carta de intención.

- Kate Sullivan de CNN contribuyó con este informe.