Tras 14 meses de acusaciones y negaciones, Harvey Weinstein enfrenta un día clave en la corte

(CNN) - Han pasado 14 meses desde las primeras acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Harvey Weinstein que provocaron el movimiento #MeToo de Hollywood. Ahora llega un día potencial de ajuste de cuentas para el deshonrado magnate del cine.

Se espera que Weinstein se presente en una sala de audiencias de Nueva York el jueves para lo que será una audiencia preliminar en su caso penal.

Se le acusa de violar a una mujer en una habitación de un hotel de Nueva York en 2013 y de realizar por la fuerza sexo oral a otra mujer en su apartamento de Manhattan en 2006.

Se enfrenta a cinco cargos por delitos graves: dos cargos de agresión sexual depredadora, un cargo de acto sexual delictivo en primer grado y uno de violación en primer grado y violación en tercer grado. Weinstein se ha declarado inocente.

El caso no ha sido completamente fluido para la Fiscalía. En octubre, uno de los seis cargos por delitos graves de Weinstein fue desestimado después de que se descubrió que un policía del Departamento de Policía de Nueva York había manejado mal las pruebas.

He aquí un vistazo a los hechos del caso:

Se revelan las acusaciones

El 5 de octubre de 2017, el diario The New York Times publicó una extensa historia que detallaba numerosas acusaciones de acoso sexual por parte de Weinstein. Entre las acusadoras se encontraba Ashley Judd, la primera actriz de alto perfil que se manifestó públicamente contra él.

Weinstein dijo en ese momento que lamentaba su comportamiento y el "dolor" que había causado, aunque no admitió haber cometido ningún delito.

Luego anunció que se retiraba de su compañía de cine, The Weinstein Company. Pero tres días después, fue despedido de la compañía que cofundó con su hermano Bob Weinstein en 2005.

Dos días después de eso, Ronan Farrow publicó una historia explosiva en The New Yorker que incluía nuevas denuncias de hostigamiento y violación contra Weinstein. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y otras actrices conocidas presentaron nuevas acusaciones en The New York Times.

Las consecuencias

El 14 de octubre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas expulsó a Weinstein. El Directors Guild of America, el Producers Guild of America y la British Academy of Film and Television Arts siguieron su ejemplo.

Georgina Chapman, la esposa de Weinstein desde 2007, anunció que dejaría a su esposo. La pareja tiene dos hijos.

Durante los siguientes días, más mujeres en Hollywood presentaron sus propias acusaciones contra Weinstein, entre ellas Lena Headey, Lauren Holly, Alice Evans, Lysette Anthony, Lupita Nyong'o y Rose McGowan.

Los actores detuvieron los proyectos que estaban desarrollando con The Weinstein Company, incluido Channing Tatum, que estaba trabajando en una película sobre abuso sexual infantil. La Universidad de Harvard anunció que estaba revocando la medalla Du Bois de Weinstein, que le fue otorgada en 2014.

Comienzan las investigaciones

En octubre de 2017, el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación sobre el comportamiento criminal potencial de Weinstein, basada en una presunta agresión sexual en 2013.

El mes siguiente, CNN confirmó que la policía de Nueva York estaba iniciando su propia investigación sobre las denuncias de agresión sexual contra el productor de películas.

En febrero de 2018, la Policía Metropolitana de Londres dijo que estaban investigando las denuncias de otras dos mujeres.

Más tarde ese mes, el entonces fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, presentó una demanda contra Weinstein y The Weinstein Company, truncando su plan de vender la compañía a un grupo de inversionistas liderado por Maria Contreras-Sweet. Los fiscales del estado de Nueva York afirman que el estudio no protegió a sus empleados del presunto acoso. La compañía Weinstein fue luego vendida a una firma de capital privado.

El mes siguiente, el fiscal general del estado de Nueva York anunció que revisaría la decisión del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., de no procesar a Weinstein por un supuesto caso de abuso sexual en 2015 que involucró a la modelo Ambra Battilana Gutiérrez.

Numerosas mujeres también presentaron demandas civiles contra Weinstein, alegando que las agredió sexualmente. Brafman, el abogado de Weinstein, ha negado las reclamaciones.

Weinstein se entrega

El caso criminal de Nueva York contra Weinstein se volvió aún más real el 25 de mayo cuando se entregó a las autoridades y fue acusado de tres delitos, incluida la violación.

"El Sr. Weinstein siempre ha sostenido que nunca ha tenido una conducta sexual no consensuada con nadie", dijo Brafman, su abogado, en ese momento. "Nada sobre los procedimientos de hoy cambia la posición del Sr. Weinstein. Él se declaró inocente y espera ser exonerado".

El 9 de julio, Weinstein se declaró inocente de tres cargos adicionales de delitos sexuales en Nueva York, elevando a seis el número total de cargos por delitos graves.

Más de 80 mujeres han acusado públicamente a Weinstein de delitos que van desde avances no deseados hasta violaciones.

Surgen preguntas sobre el caso

En agosto, el caso criminal de Weinstein dio un giro dramático cuando sus abogados presentaron una moción para desestimar los cargos, citando que había pruebas que no se le habían presentado al jurado. Se publicaron decenas de correos electrónicos que revelaron que algunos de los acusadores de Weinstein intercambiaron mensajes amistosos con él después de los presuntos actos de agresión sexual y violación.

Los correos electrónicos y mensajes de texto, supuestamente enviados y recibidos a través de la cuenta de la compañía y el teléfono de Weinstein, fueron obtenidos por su equipo legal a principios de este año luego de que un juez de bancarrotas de Delaware les otorgó el acceso para su defensa penal.

La Fiscalía enfrentó un obstáculo en octubre de 2018 cuando el detective de la policía de Nueva York, Nicholas DiGaudio, fue acusado de entrenar a un testigo, lo que provocó que uno de los seis cargos criminales contra Weinstein fuera desestimado. El cargo surgió de una acusación de una actriz de que Weinstein la obligó a practicar sexo oral con él en su oficina de Tribeca en 2004.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan dijo que DiGaudio le dijo a un acusador que eliminara los mensajes de teléfonos celulares antes de entregar sus teléfonos a las autoridades. Fue sacado del caso.

Qué podría pasar el jueves

Se espera que el juez James Burke se pronuncie sobre una moción de Brafman para desestimar los 5 cargos restantes contra Weinstein. Brafman sostiene que el caso estaba "irreparablemente contaminado por mala conducta de la policía".

En lugar de eso, el abogado de Weinstein también solicitó una audiencia probatoria para examinar la conducta de la policía y los fiscales en el caso.

El juez podría conceder la audiencia, o permitir que el caso proceda y fijar una fecha de juicio. O podría desestimar todos los cargos.

Pero incluso si se desecha todo el caso criminal, Weinstein aún enfrenta muchos obstáculos legales.

"Incluso si [el fiscal del distrito de Manhattan] Cyrus Vance no puede ganar en la corte, él (Weinstein) aún enfrenta todas las acusaciones civiles", dijo a CNN Richard Levick, abogado y experto en manejo de crisis. "Él no es más redimible que Bill Cosby".