Rusos buscaban reclutar personas a través de las redes sociales, dice el Senado

(CNN Business) - La Comisión de Inteligencia del Senado tiene previsto publicar dos informes el lunes que detallan la amplitud de la campaña de los medios sociales rusos para sembrar la discordia en Estados Unidos.

Los informes, que fueron comisionados por la comisión, se basan en una gran cantidad de datos que Facebook, Twitter y Google entregaron sobre la campaña rusa para influir en la elección presidencial de EE.UU. de 2016 y en la política estadounidense en general. Gran parte de los datos no han sido previamente divulgados públicamente.

Los investigadores analizaron más de 10 millones de tweets, 116.000 publicaciones en Instagram, 61.000 publicaciones en Facebook y 1.000 videos publicados por la Agencia de Investigación de Internet (IRA) vinculada al gobierno ruso, el grupo de troll acusado por el fiscal especial Robert Mueller a principios de este año.

Reclutamiento en redes

CNN obtuvo uno de los informes antes de su publicación. Ese informe fue preparado por New Knowledge, una firma que rastrea la desinformación en línea. New Knowledge descubrió que los esfuerzos de la IRA iban más allá de lo digital, ya que el grupo intentaba cooptar a los estadounidenses desprevenidos para completar tareas del mundo real o entregar su información personal. CNN y otros medios de comunicación han informado anteriormente sobre algunos esfuerzos como este, pero otros incluidos en el informe New Knowledge no se habían hecho públicos anteriormente.

En un caso, a través de su página "Ejército de Jesús", que estaba dirigida a los cristianos, el grupo ofreció "asesoramiento gratuito a las personas con adicción sexual", descubrió New Knowledge.

El informe señala que el servicio de asesoramiento falso podría haber creado una oportunidad para chantajear o manipular a las personas que lo aprovecharon.

"Reclutar un activo mediante la explotación de una vulnerabilidad personal, generalmente un secreto que podría inspirar vergüenza o causar daños personales o financieros si se expone, es una práctica atemporal de espionaje", dice.

New Knowledge dice que no se sabe si alguien aceptó la oferta de asesoramiento.

CNN ha informado previamente que el IRA cooptó a los desprevenidos estadounidenses para coordinar las protestas en EE.UU., en un caso incluso le pagó a un hombre de Florida para que construyera una jaula para llevar a un evento que aboga por el encarcelamiento de Hillary Clinton.

Un cambio a Instagram

Según los informes, se utilizaron todas las principales plataformas de redes sociales como parte de la campaña. Pero New Knowledge descubrió que en 2017, cuando investigadores y reporteros comenzaron a descubrir la campaña de medios sociales rusos en las dos plataformas que más utilizaban, Facebook y Twitter, "el IRA cambió gran parte de su actividad a Instagram".

La difusión de la desinformación en Instagram, que es propiedad de Facebook, ha recibido menos escrutinio que otras plataformas.

"Los esfuerzos de IRA más prolíficos en Facebook e Instagram se enfocaron especialmente en las comunidades negras y parecen haberse centrado en desarrollar audiencias negras y reclutarlos como activos", señala el informe.

Wikileaks y noticias locales

New Knowledge descubrió que la IRA realizó un esfuerzo sostenido para socavar la confianza en los medios de comunicación estadounidenses, a la vez que "exaltaba las virtudes de Wikileaks y Julian Assange".

El 4 de octubre de 2016, señala el informe, hubo un pequeño número de publicaciones de páginas de IRA que refuerzan la "reputación de Assange como un luchador por la libertad". Esos fueron los primeros mensajes del grupo sobre Assange en aproximadamente un mes, según el análisis. Unos días después, el 7 de octubre, Wikileaks lanzó los correos electrónicos hackeados de John Podesta, el presidente de la campaña de Clinton.

Los correos electrónicos habían sido hackeados por el GRU, la inteligencia militar rusa, según una acusación del fiscal especial Robert Mueller a principios de este año.

New Knowledge señala que, aunque no tiene una prueba definitiva de esto, "Dada la participación de GRU en el hackeo de DNC con Wikileaks, es posible que la IRA haya tenido la tarea de socializar Wikileaks para las audiencias derecha e izquierda".

Además, los investigadores descubrieron que había 44 cuentas de Twitter que se hacían pasar por organizaciones de noticias relacionadas con Estados Unidos que habían acumulado más de 600,000 seguidores. El informe señala que muchas de las organizaciones de noticias falsas se presentaron como puntos de venta locales y que el grupo podría haber basado esta estrategia en estudios que muestren que los estadounidenses confían en los medios de comunicación locales en lugar de los canales nacionales.

Apoyando a Trump, suprimiendo votantes

El informe señala que el IRA se centró en gran medida en apoyar la candidatura de Donald Trump y en socavar a Clinton, incluso ampliando el apoyo a Bernie Sanders y Jill Stein al final del ciclo electoral.

En los días previos a la elección general, según New Knowledge, el IRA comenzó a "implementar tácticas de supresión de votantes en las cuentas dirigidas a la comunidad negra, al tiempo que alentaba el miedo en las cuentas dirigidas por la derecha sobre el fraude electoral y emitía advertencias siniestras de que la elección sería robada y la violencia podría ser necesaria ".

En la mañana de la elección, una cuenta IRA, @racist_paul, envió "docenas de tuits acosando a una variedad de reporteros judíos y otros usuarios (reales) de Twitter con contenido sobre cómo Trump estaba "calentando un horno" para ellos", según el reporte.