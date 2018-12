Las 10 mejores y especiales películas de Navidad que no te puedes perder

(CNN) - No hay Navidad sin opíparas cenas, postres, de chocolate caliente y muchas películas navideñas. Coge el control remoto y comienza la maratón ante la pantalla. Esta es la lista de las 10 con las que deberías empezar.

Y no, "Duro de matar" no está incluida.

Elfo

La mejor forma de esparcir la alegría navideña... es volver a ver al mejor personaje de Will Ferrell de toda su carrera, Buddy, viajar del Polo Norte a la ciudad de Nueva York en busca de su padre.

Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2

Su madre se equivocó dos veces, pero estamos agradecidos porque Kevin McCallister hizo dos buenas películas gracias a ello.

Un cuento de Navidad

Hay muchas adaptaciones del clásico de Dickens, desde el de 1938 hasta "Scrooged" con Bill Murray. ¿Es realmente Navidad si Scrooge no cambia de opinión?

Milagro en la calle 34

Puedes ser el juez de quién es realmente Kris Kringle, pero esta dulce película navideña familiar es una que no puedes obviar.

El Grinch

Ver la última adaptación de esta película en cartelera, la versión de Jim Carrey de 2000 o el especial de televisión original. No importa la que elijas, estas fechas no se pueden considerar festivas sin el hombre verde.

El descanso – El amor no se toma vacaciones

¿En qué festividades no hay un poco de romanticismo? Kate Winslet y Cameron Diaz cambian de casa y encuentran el amor de sus vidas al otro lado del mundo.

Rudolph, el reno de la nariz roja

No nos importa la edad que tengas. Este clásico animado, narrado por Burl Ives, es de consumo obligatorio.

Realmente amor

Sí, incluiremos esta película. No se puede superar el remake de "Love is All Around" de Billy Mack.

El expreso polar

Hay muchas razones para amar esta película de 2004. Tom Hanks interpretando a seis personajes diferentes son seis de ellas.

La Navidad de Charlie Brown

Sigue las aventuras navideñas de la querida comitiva, y de su perro, Snoopy, y conoce el verdadero significado de la Navidad.