Autoridades buscan en cuatro países a responsables de enviar correos electrónicos con amenazas de bomba

(CNN) - Autoridades de cuatro países buscan saber quién envió decenas de amenazas de correo electrónico este jueves, lo que provocó alarma e interrupciones en negocios, aunque no se reportaron hechos de violencia.

Se reportaron amenazas en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia.

Las recibieron universidades, juzgados y periódicos. No se sabía si las amenazas eran idénticas.

Se involucraron policías locales en docenas de ciudades y condados. También lo hicieron el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Se informó que los destinatarios recibieron un correo electrónico en el que se decía que había una bomba oculta que detonaba a menos que el remitente recibiera un rescate en bitcoins. No está claro si todos los que recibieron una amenaza este jueves recibieron el mismo correo electrónico.

Un correo electrónico en el que se exige 20.000 dólares en bitcoins fue reenviado este jueves a KOCO-TV, afiliada de CNN, en Oklahoma City por una televidente que lo recibió en su negocio.

Las autoridades investigan el origen de los miles de correos electrónicos con amenazas de bomba que fueron enviados este jueves a lo largo de cuatro países.

El mensaje era idéntico a una advertencia por correo electrónico publicada en redes sociales por el departamento de policía de Cedar Rapids, Iowa. Era similar a las descripciones de otras amenazas publicadas en redes sociales de todo Estados Unidos.

CNN no divulga el nombre del remitente ni los detalles de la cuenta de bitcoin.

CNN se ha enterado de que durante más de tres meses, instituciones académicas, agencias policiales federales y estatales, tiendas de armas y oficinas municipales de más de una docena de estados han recibido falsos correos electrónicos amenazantes por parte de las autoridades policiales.

En una advertencia revisada por CNN, el FBI ha compartido recientemente información con autoridades policiales nacionales sobre correos electrónicos anteriores enviados a través de un servicio de correo electrónico llamado "Guerrilla Mail" que oculta las identidades de los remitentes.

El boletín indicaba que el FBI no ha identificado ningún dispositivo real o fraudulento en las ubicaciones amenazadas, lo que sugiere que las autoridades consideran que al menos algunas de las amenazas son lo suficientemente creíbles como para realizar investigaciones.

Amenazas en universidades, medios de comunicación, juzgados

Algunas amenazas provocaron el cierre de escuelas o la interrupción de actividades empresariales y de otro tipo. En la ciudad de Des Moines, Iowa, cientos de niños fueron evacuados del Centro de Ciencias de Iowa.

En Oklahoma City, el contador Douglas Holsted dijo al afiliado de CNN KOKH que había llamado a la policía cuando su oficina recibió una amenaza por correo electrónico.

En Seattle, la Universidad de Washington notó en una alerta en todo el campus que el FBI había "advertido que el correo electrónico no era una amenaza creíble".

En California, la Oficina del Sheriff de Riverside tuvo "una afluencia de amenazas de correo electrónico" y fueron tomados en serio, aunque no se ha corroborado ninguna amenaza.

El Departamento de Policía de San Francisco respondió a los informes de amenazas de bomba en distintos puntos de la ciudad.

La Policía Estatal de Pensilvania "está investigando algunas amenazas de bomba en la parte oriental del estado", un portavoz del departamento dobla la CNN.

La oficina de lucha contra el terrorismo del Departamento de Policía de Nueva York tuiteó que las amenazas de bomba enviadas electrónicamente a varias ubicaciones de Nueva York y de varios lugares del país "NO se consideran creíbles en este momento".

We are currently monitoring multiple bomb threats that have been sent electronically to various locations throughout the city.

These threats are also being reported to other locations nationwide & are NOT considered credible at this time. pic.twitter.com/GowGG4oZ9l

— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) December 13, 2018

Las amenazas también se enviaron por correo electrónico a Charlotte News & Observer y a los periódicos de Raleigh News & Observer en Carolina del Norte.

Continuaron llegando docenas de amenazas en todo el país al día siguiente, informaron las autoridades.

Amenazas que abarcan cuatro países

El FBI ha reconocido amenazas en todo Canadá, con múltiples correos electrónicos en Vancouver, Ottawa y Toronto.

Las autoridades de Nueva Zelanda conocen tres incidentes similares de correos electrónicos amenazantes que exigen rescates en bitcoins, según un portavoz de la policía de Nueva Zelanda.

Y el Centro de Seguridad Cibernética de Australia (ACSC, por sus siglas en inglés) alertó sobre una "campaña de correo electrónico con amplia amenaza contra las bombas".

Aunque no se considere que las amenazas sean creíbles, las autoridades policiales siguen vigilando los casos detenidamente.

