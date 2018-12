Trump estuvo en una reunión sobre pagos a cambio de silencio en agosto de 2015, asegura fuente

(CNN) - Donald Trump asistió a una reunión en agosto de 2015 que los fiscales consideraron fundamental en un plan criminal para violar las leyes de financiación de campaña para ayudar al propio Trump a ganar la presidencia, según una fuente familiarizada con el tema.

De acuerdo con los documentos judiciales, a Trump se le unieron Michael Cohen, que era su abogado en ese momento, y David Pecker, presidente de American Media Inc. (AMI), empresa matriz de la revista National Enquirer.

Durante la reunión, el grupo discutió un plan para proteger a Trump de las historias potencialmente dañinas. Los fiscales dicen que esto significaba donaciones ilegales a la campaña de Trump.

LEE: Los antiguos amigos de Donald Trump se alejan mientras el presidente se enfrenta a una nueva realidad

La asistencia de Trump fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal en un artículo publicado en noviembre. La reunión volvió a llamar la atención este miércoles, cuando los fiscales federales anunciaron que acordaron no enjuiciar a AMI por violaciones al financiamiento de campaña a cambio de su cooperación.

El periódico informó que Trump le preguntó a Pecker qué podía hacer para ayudar con su campaña presidencial.

Los fiscales federales de Manhattan mencionaron la reunión cuando acusaron a Cohen de haber cometido dos infracciones de financiamiento de campaña. Esos delitos se relacionaban con los pagos de dinero a escondidas a dos mujeres que denunciaron relaciones con Trump. Por su parte, Trump ha negado ambos casos.

Cohen, Trump y Pecker.

Los fiscales también describieron la reunión en el acuerdo con AMI hecho público el miércoles.

Ese documento decía que Cohen, Pecker y "uno o más miembros de la campaña" se reunieron en agosto de 2015. En esa reunión, "Pecker se ofreció a ayudar a lidiar con historias negativas sobre las relaciones del candidato presidencial con mujeres, entre otras cosas, ayudando a la campaña mediante la identificación de dichas historias, para poderlas comprar y evitar su publicación".

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video4", video: "spanish\/2018\/12\/13\/donald-trump-dice-por-que-contrato-michael-cohen-sot.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); AMI ahora admite que después de esa reunión, Pecker acordó "mantener a Cohen informado" de las historias negativas sobre Trump. El tabloide jugó un papel importante en la entrega del dinero a cambio de su silencio, a Karen McDougal y Stormy Daniels, en los meses previos a las elecciones de 2016.

Pecker y AMI no han sido acusados ​​de ningún delito. Trump niega estar involucrado en el plan, y dijo este jueves que "no hizo nada incorrecto con respecto a las leyes de financiación de campaña". Sin embargo, Cohen se ha declarado culpable de las infracciones financieras de la campaña y de otros siete crímenes no relacionados. Dijo ante el tribunal que los pagos se hicieron por cuenta de Trump, y que el objetivo de los pagos era impedir que las mujeres contaran sus historias antes de las elecciones.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video5", video: "spanish\/2018\/12\/12\/cohen-reax-presion-trump-sentencia-ione-molinares-pkg.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } });