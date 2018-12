La verdadera historia del increíble descubrimiento del Titanic en el fondo del océano

(CNN) - Durante años se pensó que el increíble descubrimiento de los restos del Titanic en el fondo del océano había sido únicamente un esfuerzo científico.

Pero eso fue un ardid.

Hablando con CNN el jueves sobre eventos ahora desclasificados, Robert Ballard, quien descubrió el Titanic, dijo que la expedición fue parte de una misión militar secreta de Estados Unidos para recuperar dos submarinos nucleares hundidos en el fondo del océano.

Los restos del Titanic fueron hallados durante una misión secreta durante la Guerra Fría, según su descubridor.

"No querían que el mundo supiera eso, así que yo debía tener una historia de apoyo", dijo Ballard.

La verdadera historia de lo que ocurrió es hoy una exhibición de museo en el The National Geographic Museum en Washington, que estará abierta hasta fin de año.

Ballard era comandante de la Armada de Estados Unidos y científico en la Woods Hole Oceanographic Institution. La Armada le ofreció los fondos y la oportunidad de buscar el Titanic, pero solo si primero exploraba el USS Thresher y el USS Scorpion, dos submarinos nucleares estadounidenses que se hundieron en la década de 1960.

"Sabíamos donde estaban los submarinos", dijo Ballard. "Lo que querían que hiciera es que regresara ahí y que los rusos no me siguieran, porque estábamos interesados en las armas nucleares que estaban en el Scorpion, además de lo que los reactores le estaban haciendo al medio ambiente".

La búsqueda del Titanic sirvió como una gran historia de apoyo y la prensa era "totalmente ajena a lo que yo estaba haciendo", dijo.

Cuando su equipo terminó de explorar el Scorpion y el Thresher, les quedaban solo 12 días para la búsqueda del Titanic.

El famoso barco que se hundió en su primer viaje fue encontrado en el fondo del océano a una profundidad de 3.600 metros en el Océano Atlántico Norte.

"Cuando encontramos el Titanic, estábamos muy emocionados, naturalmente, porque fue un trabajo duro. Lo conseguimos, marcando el gol de la victoria al momento del pitido final", dijo Ballard.

Los restos del Titanic, que se hundió en 1912, fueron descubiertos en 1985.

El famoso descubrimiento provocó una mayor atención de la prensa, pero el verdadero propósito de la expedición se mantuvo oculto. Una historia de The New York Times días después del descubrimiento incluyó una serie de desmentidos por parte de funcionarios acerca del proyecto.

El portavoz de la Armada, capitán Brent Baker, dijo en ese entonces que el proyecto había sido simplemente para probar si el sistema oceanográfico funcionaba, mientras que un científico negó la participación militar.

"No había nada clasificado", le dijo a The New York Times el doctor Robert Spindel, quien era titular del Departamento de Ingeniería de Woods Hole Ocean.

No fue así, reconoció Ballard, y tampoco fue la única vez.

"No puedo hablar de mis otras misiones con la Armada, no", dijo. "Esas todavía deben ser desclasificadas".