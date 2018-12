Jennifer Aniston dice que vivió con un fantasma

(CNN) - Antes de que Jennifer Aniston viviera en un apartamento sobre Central Perk con sus amigas, la actriz dice que vivía en una verdadera casa encantada.

"El lavavajillas comenzaba a funcionar, o la cafetera empezaba a funcionar, o el estéreo simplemente se encendía a todo volumen", le dijo a James Corden. "Y fue aterrador".

Aniston estuvo en "The Late Show With James Corden" para promocionar su nueva película de Netflix Dumplin' que presenta música de Dolly Parton.

La actriz dice que fue cuando se mudó a Los Ángeles al principio de su carrera e incluso llegó a contratar una persona que hablaba con fantasmas.

"Tenía incienso y lo puso en un pequeño plato", dijo. "Y empezaron a decir todas estas cosas y el rincón donde ella (la médium) fue... un plato se rompió... (el fantasma) odiaba a mi compañera de apartamento... No (no se lo dije), me mudé. Me siento fatal, pero no podría decir que (al fantasma) no le agradabas. Quiero decir, sería terrible".

En cuanto a la compañera de cuarto, Aniston no está muy segura de lo que le sucedió porque "ella está bien... No sé, salí de allí demasiado rápido".

Dumplin' se está transmitiendo ahora en Netflix.