NASA le responde a Steph Curry de la NBA: Sí, sí fuimos a la Luna, y podemos probarlo

(CNN) - ¿Qué pasa con el rechazo de los jugadores de la NBA de, bueno, hechos científicos básicos?

La NASA se ofreció a llevar a la superestrella de la NBA, Steph Curry, a una gira de uno de sus laboratorios lunares después de que el guardia de los Golden State Warriors dijera en un podcast que duda que los humanos aterrizaron en la Luna, alunizaron.

En serio.

Curry hizo el comentario en un episodio del podcast "Winging It", que se publicó el lunes. Según Bleacher Report, Curry abordó el tema él mismo durante el podcast de más de una hora con sus compañeros jugadores de la NBA Vince Carter, Kent Bazemore y Andre Iguodala:

Curry: "¿Alguna vez hemos estado en la Luna?"

Los otros jugadores: "No".

Curry: "Van a venir tras nosotros. Yo tampoco lo creo".

Um, bueno, está bien.

No estamos seguro de quién vendrá tras ellos, a menos que Curry se refiriera a las redes sociales, que de hecho se hicieron el día hablando de esto. Tanto es así que la NASA intervino, sintiendo la oportunidad de enseñar al doble MVP de la NBA sobre los hechos.

"Hay mucha evidencia de que la NASA aterrizó a 12 astronautas estadounidenses en la Luna desde 1969 hasta 1972. Nos encantaría que Curry visite el laboratorio lunar en nuestro Centro Espacial Johnson en Houston, tal vez la próxima vez que los Warriors estén en la ciudad para jugar contra los Rockets", dijo el portavoz de la NASA, Allard Beutel, en un comunicado. "Tenemos cientos de libras de rocas de la Luna almacenadas allí, y el control de la misión Apollo. Durante su visita, puede ver de primera mano lo que hicimos hace 50 años, así como lo que estamos haciendo ahora para volver a la Luna en los próximos años, pero esta vez para quedarnos".

No se sabe si Curry aceptará la invitación. Hemos contactado con los Golden State Warriors para obtener comentarios, pero aún no hemos recibido respuesta.

Y esta no es la primera vez que un jugador de la NBA se aferra a una teoría de conspiración salvaje. El año pasado, también en un podcast, Kyrie Irving de los Celtics Boston expresó su apoyo a uno de los más antiguos: la Tierra es plana. Más tarde se lo dijo de nuevo en una entrevista con The New York Times.

"Investigo en ambos lados. No estoy en contra de nadie que piense que la Tierra es redonda", dijo en una conversación con el Sopan Deb del Times en junio. "No estoy en contra de nadie que piense que es plana. Me encanta escuchar el debate. Es divertido hablar de eso".

Pero Irving se retractó y se disculpó en octubre, en parte porque dijo que los maestros de ciencias le están diciendo que los niños estaban empezando a participar en esa charla sobre la planicie de la Tierra.