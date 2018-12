Lo que Donald Trump no entiende de un juicio político

(CNN) - El presidente Donald Trump tiene una línea usual cuando se le pregunta si está preocupado por el juicio político.

Por lo general, es algo así: "Es difícil impugnar a alguien que no ha hecho nada malo y que ha creado la mejor economía en la historia de nuestro país. No me preocupa, no. Creo que la gente se rebelaría si eso ocurriera".

Eso es Trump hablando el martes en la Oficina Oval con reporteros de Reuters. Y hay muchas cosas mal con su declaración.

1) Incluso antes de que el fiscal especial Robert Mueller publique su informe sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, ya sabemos que los fiscales federales creen que, de hecho, Trump ha hecho algo malo. En la presentación realizada el viernes pasado por el Distrito Sur de Nueva York, los fiscales dejaron en claro que creen que Trump coordinó y dirigió los pagos de seis cifras a dos mujeres que amenazaban con hacer públicas sus acusaciones de que habían tenido relaciones con Trump durante la campaña de 2016.

El ex abogado de Trump, Michael Cohen, ya se declaró culpable de dos cargos por violaciones de financiamiento de campaña por su papel en la creación de una compañía fantasma a través de la cual se transfirieron esos pagos ocultos para mantenerlos ocultos a la vista del público. En su acuerdo de culpabilidad, dijo que Trump dirigió y coordinó los pagos, un hecho que los fiscales federales parecen haber corroborado.

2) La impugnación no se basa en qué tan bien (o mal) esté alguien como presidente. No es un concurso de popularidad. Se basa en si el Congreso cree que el presidente ha cometido delitos y faltas graves. Eso queda muy abierto al debate, como dejó claro el presidente entrante del Comité Judicial Jerry Nadler, demócrata de Nueva York, durante el fin de semana; "Serían delitos de juicio político", dijo Nadler sobre las acusaciones de financiamiento de la campaña. "Si son lo suficientemente importantes como para justificar un juicio político es una pregunta diferente".

3) En prácticamente cualquier medida que se le ocurra, actualmente no tenemos la "mejor economía en la historia de nuestro país". Un punto menor, tal vez, en el barrido más amplio de la campaña de mentiras de Trump, pero vale la pena destacarlo.

4) Que el presidente de Estados Unidos traiga casualmente la idea de una revolución si es acusado es algo profundamente irresponsable. Trump es el líder del país, no de un solo partido. Al sembrar la semilla de que podría ocurrir una revuelta en su base si se le impugnaba, Trump hace que sea mucho más probable que suceda algo así.

Como siempre con Trump, es imposible saber cuánto de su profesada ignorancia acerca de las posibilidades de ser acusado nace de un mal entendido de la situación actual, o de una ceguera voluntaria al hecho de que los muros simplemente se cierran sobre él.

El miércoles en el Senado, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, dijo que Trump vive en un "capullo", nunca expuesto a una evaluación honesta de sus propias perspectivas políticas y peligro.

Tal vez sea así. No hay duda de que, a lo largo de su vida, Trump ha buscado activamente rodearse de habilitadores que se mantienen cerca de él asegurándose de que nunca sean portadores de malas noticias, que siempre todo está bien para el presidente en sus pronósticos a largo plazo.

Cualquiera sea la razón, parece claro por sus comentarios públicos que Trump no comprende el hecho de que ya está en un verdadero peligro político, y que su situación podría empeorar si el informe de Mueller es condenatorio en términos del equipo de Trump y sus relaciones con Rusia durante la campaña 2016.

Y nadie a su alrededor está dispuesto a decir la verdad. Lo que podría causar que Trump sufra un gran shock dentro de unos meses.