El veredicto de Michael Cohen: Trump observa mientras su ex solucionador de problemas es sentenciado

(CNN) - En medio de la confusión en la Casa Blanca, un posible cierre del gobierno y la caída de los índices de aprobación, el ex solucionador de problemas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría recibir este miércoles una larga sentencia en prisión, como parte de lo que el mandatario califica de "cacería de brujas".

Se espera que el exabogado de Trump, Michael Cohen, sea el primer integrante del círculo cercano del presidente que reciba una significativa sentencia en relación la investigación del fiscal especial Robert Mueller respecto a la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Cohen será sentenciado en una corte federal.

Aunque Trump ha tratado de distanciarse de Cohen - acusándolo de mentirle a agentes federales para intentar conseguir una sentencia más suave –, los fiscales han relacionado de forma todavía más cercana a Trump con los crímenes de Cohen, revelando el viernes que él había ordenado a Cohen pagar por el silencio de dos mujeres en el centro de los cargos por el financiamiento de campañas: la estrella de películas para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal.

La sentencia de Cohen, que será resultado tanto de la investigación del fiscal especial como de un caso relacionado que llevan fiscales federales en Manhattan, será el momento más significativo hasta ahora en la creciente investigación sobre Rusia, que ya ha puesto en su órbita a Trump y a numerosos funcionarios de alto nivel.

Los crímenes de Cohen están destinados a reflejarse en el presidente a pesar de sus protestas, en particular si los fiscales se adentran el miércoles en más detalles sobre el rol que el entonces candidato Trump desempeñó.

El presidente ha criticado repetidamente a Cohen desde que se declaró culpable por primera vez en agosto y comenzó a reunirse con los fiscales. Y los republicanos del Congreso han salido en defensa de Trump, criticando a Cohen y cuestionando su credibilidad.

"¿Quiere decir que él puede hacer todas las cosas TERRIBLES, no relacionadas con Trump, como fraude, grandes préstamos, taxis, etc. y no pasar un largo tiempo en prisión? Él inventa historias para conseguir un GRAN Y YA reducido trato para sí mismo", tuiteó el presidente la semana pasada. "Él mintió por este resultado y debería, en mi opinión, cumplir una sentencia completa".

La sentencia de Cohen subraya el alcance y la amplitud que la investigación de Mueller ha tomado mientras indaga los vínculos entre Rusia y el equipo de Trump, un examen que a menudo ha consumido al presidente durante la primera mitad de su mandato. Y esto prepara el escenario para un posible choque con los demócratas en el Congreso cuando lideren la Cámara de Representantes el próximo año, inicien sus propias investigaciones y pongan en consideración si intentan someter a juicio político a Trump.

Varios funcionarios de alto nivel de Trump se han declarado culpables en la investigación del fiscal especial, entre ellos el ex asesor de seguridad nacional del presidente, Michael Flynn, el exjefe de campaña Paul Manafort y el asesor de campaña George Papadopoulos, pero ninguno era tan cercano al mandatario como Cohen.

Trump fue cuestionado el martes por Reuters sobre el número de personas en su círculo que habían tenido relaciones de negocios con los rusos antes o durante su campaña. "Eso de lo que usted está hablando son nimiedades", dijo.